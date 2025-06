Il calcio italiano è decisamente in crisi. La Nazionale rischia di saltare il terzo mondiale di fila dopo l’addio di Spalletti, complice una povertà di talenti come non era mai accaduto prima. Come riuscire ad arginare questo problema e a tornare ai fasti di un tempo? A Sussidiario Tv Eleonora Rossi ha intervistato il noto giornalista sportivo Nando Sanvito, che ha ricordato come l’ennesimo flop per gli azzurri sembrerebbe essere proprio dietro l’angolo. Elenca infatti solamente 38 top player italiani al momento in circolazione, per una situazione che è davvero critica. La sua proposta? Modificare la legge Melandri, quella che regola i milionari diritti TV alle squadre di calcio, permettendo ai club che puntano sui giovani di ricevere più soldi, così come avviene nel calcio inglese, considerato da sempre il miglior al mondo.

