Calcio, ripresa allenamenti/ Rezza (ISS): “Scelta difficile,”, ma intanto la FIGC..

Tema anche oggi all’ordine del giorno nel mondo dello sport, è certo la possibile ripresa degli allenamenti, di calcio in primis, dopo lo stop imposto per l’esplodere dell’emergenza coronavirus. A fare discutere però proprio in queste ore sono a tal proposito le parole del direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore della Sanità Gianni Rezza, che intervenuto in conferenza stampa sull’andamento epidemiologico della pandemia da coronavirus, si è detto, ancora una volta, ben dubbioso che il mondo del calcio possa tornare protagonista. “Far ripartire il calcio è una decisione difficile, non mi sembra che ci siano le condizioni per rischio zero. Il distanziamento sociale mi sembra scarsamente applicabile” le parole di Rezza, che dunque si associa a coloro che sono ben poco ottimisti che a breve vi saranno le condizioni per una ripresa di allenamento e campionato “in sicurezza”. Lo stesso direttore dell’ISS ha poi chiarito il suo pensiero: “Dal punto di vista tecnico il calcio implica il contatto diretto e quindi controlli molto stretti su un numero di persone molto ampi. L’assunto è che si gioca a porte chiuse, ma ci sono 22 giocatori in campo e intorno ci sono almeno 200 che stanno intorno. I controlli da fare dovrebbero essere a cadenze molte strette”. Il problema però al momento non è stato ancora approfondito dalla CTS.

CALCIO, RIPRESA ALLENAMENTI: LA FIGC PREPARA UN NUOVO PIANO

Se dunque dal governo, come dall’ISS si è ancora estremamente prudenti su un tema scottante come quello della ripresa degli allenamenti e del campionato di calcio, la FIGC invece è ancora estremamente fiduciosa di poter chiudere in campo e regolarmente la stagione. Come oggi è stato evidenziato anche da Tuttosport questa mattina, federazione e Serie A (e in subordine anche Serie B) stanno lavorando a un nuovo piano per il rientro in campo, una volta fissato al 2 agosto il nuovo termine per la stagione. Il progetto della FIGC, o meglio la speranza è quella di poter riprendere gli allenamenti già il prossimo 18 maggio, con ritorno in campo per la conclusione dei campionati il 6 giugno (o al massimo il 14) in modo da chiudere la stagione entro la fine di luglio (in osservanza alle ultime indicazioni della UEFA). Pure però secondo il quotidiano torinese si sta valutando anche l’ipotesi dello stop: in tal senso il Consiglio federale spera di poter convocare nuova assemblea dopo il 5 maggio, per stabilire i criteri delle eventuali designazioni per le Coppe europee, probabilmente basandosi sulle classifiche “cristallizzate” attuali.



