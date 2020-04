Calcio, ripresa allenamenti/ Spadafora: “4 maggio? Data ancora da confermare ma..”

Pubblicità

In seno alla FIGC si lavora alacremente per ripianificare la ripresa della stagione calcistica, dopo la sosta imposta dall’emergenza sanitaria da coronavirus, ma di fatto vi è ancora molta incertezza sulle date per il rientro in campo. Fino ad ora infatti il punto di partenza di federazione e Lega è stata la data del 4 maggio per la ripresa degli allenamenti, data entro cui dovrebbero terminare le misure governative imposte per il lockdown nazionale: di fatto però va detto che ancora nulla di certo ci è arrivato dalla politica, a cui, assieme ai medici, spetterà l’ultima parola per la ripresa delle attività sportive, calcio compreso. E proprio su questo scottante tema è intervenuto in una diretta Facebook, il Ministro dello sport Vincenzo Spadafora, che ha affermato: “La data che ho sempre indicato, quella del 4 maggio, è da confermare, quando avremo la certezza che sarà possibile. Ma è una data che spero di poter mantenere, ma rigorosamente ed esclusivamente per allenamenti a porte chiuse”.

CALCIO, RIPRESA ALLENAMENTI, SPADAFORA: “SERVONO ORA PROTOCOLLI”

Dunque ancora nulla di certo sui tempi della ripresa degli allenamenti anche calcistici, ma tanta speranza che la data del 4 maggio si possa mantenere. Ma non solo: nel messaggio sui social, lo stesso ministro Spadafora ha pure aggiunto: “Ora dobbiamo creare protocolli per mettere in sicurezza tutti gli sport, anche in contesti e luoghi dove lo spazio è poco. Dobbiamo inventarci delle formule per contemplare le esigenze sacrosante della sicurezza e poter riprendere la pratica sportiva”. Un tema su cui però la FIGC si sta già muovendo, con l’aiuto di commissioni mediche e team di esperti e su cui abbiamo a lungo discusso anche in questi giorni, tra la possibilità di fissare maxi ritiri, protocolli sanitari di screening e tamponi a tappeto, fino all’ultima proposta della federazione di fissare una partenza scaglionata dei campionati, per concedere maggior tempo a club di Serie B e Lega Pro (certo più in difficoltà) ad adeguarsi alle misure imposte. I chiusa lo stesso ministro ha poi aggiunto: “Le prossime settimane saranno fondamentali per capire come evolve la situazione sanitaria e capire come, se e quando potremo riaprire le competizioni sportive di ogni livello”. “Intanto, la mia preoccupazione è per la salute di tutti e per fare in modo che il mondo sportivo non subisca danni irreparabili da questa situazione sanitaria” la chiusa finale.



