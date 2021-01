Calcio Serie A, Oroscopo 2021/ Previsioni squadra per squadra: che anno sarà?

Alle soglie di un nuovo anno, divertiamoci con l’oroscopo del calcio per il 2021. Abbiamo voluto associare una squadra ad ogni segno zodiacale: scoprite dunque quale squadra vi assomiglia di più e se c’è corrispondenza con il vostro segno, sia in termini di caratteristiche ed affinità sia per quanto riguarda la squadra per cui magari fate il tifo. Calcio e oroscopo: un binomio scherzoso ma che potrebbe regalarci qualche stuzzicante curiosità…

MILAN, OROSCOPO 2021: SEGNO ARIETE

L’Ariete punta sempre ad essere la numero uno, ma allo stesso tempo è una persona capace di risollevarsi tutte le volte che cade, senza paura di sbagliare nuovamente. In questo momento, la squadra di calcio che corrisponde meglio alla descrizione è senza dubbio il Milan, capolista nella classifica di Serie A dopo un passato leggendario, da numero uno anche a livello internazionale, ma con notevoli difficoltà negli ultimi anni. Il 2021 sarà l’anno del ritorno alla vittoria? Questo purtroppo non ve lo sappiamo dire…

TORINO, OROSCOPO 2021: SEGNO TORO

I nati sotto il segno del Toro non hanno la fama di essere particolarmente sportivi, ma quando si parla di calcio si può trovare una squadra che rappresenti semplicità e concretezza, non la più forte o quella più all’avanguardia. Forse ci aiuta anche l’inevitabile gioco di parole, ma sembra davvero perfetto l’abbinamento con il Torino: per i granata l’auspicio è di risollevarsi dal fondo della classifica, che possa dunque essere anche per voi un anno di rinascita.

VERONA, OROSCOPO 2021: SEGNO GEMELLI

Le persone nate sotto il segno dei Gemelli stanno sempre in movimento: di conseguenza ci vuole una squadra giovane, intelligente, che giochi di strategia. Ci viene allora in mente il Verona, che già da un paio di stagioni si sta dimostrando eccellente realtà del calcio italiano con una chiara identità di gioco impartita dall’allenatore Ivan Juric, che sta anche lanciando molti giovani di grande interesse: può essere l’abbinamento perfetto per i Gemelli…

NAZIONALE ITALIANA, OROSCOPO 2021: SEGNO CANCRO

Il Cancro è un segno molto tradizionalista e con un forte senso patriottico: i nati sotto questo segno non dovrebbero perdersi mai una partita della Nazionale e allora in questo caso scegliamo proprio l’Italia, anche se naturalmente la maglia azzurra è nel cuore di tutti, a prescindere dalla data di nascita e dunque dal segno zodiacale. Dopo avere toccato il fondo con la mancata qualificazione ai Mondiali 2018, la nostra Nazionale è tornata a fare molto bene sotto la guida di Roberto Mancini: che sia di buon auspicio anche per voi…

INTER, OROSCOPO 2021: SEGNO LEONE

Il Leone ha l’abitudine di avere tutte le attenzioni concentrate su di sé. Ci vuole una squadra che si faccia sempre notare e allora l’abbinamento perfetto è quello con l’Inter, squadra per eccellenza che fa sempre notizia in campo e fuori. I nerazzurri non sono mai banali, sia nelle vittorie (la Grande Inter, lo scudetto dei record, il Triplete), sia nelle sconfitte, su tutte il 5 maggio. Difficile trovare un abbinamento migliore: nel 2021 l’Inter darà l’assalto allo scudetto, che sia dunque un anno ‘ruggente’ anche per il Leone…

SAMPDORIA, OROSCOPO 2021: SEGNO VERGINE

Il segno della Vergine ama stare in movimento e lo sport praticato non può mancare nella vita dei nati sotto questo segno (meno importante quello alla radio o in tv). Sei una persona abbastanza abitudinaria e, quando decidi di tifare per una squadra, non la abbandoni: scegliamo allora un abbinamento con la Sampdoria, magari nato dal fascino di una maglia decisamente particolare oppure dai successi dell’epoca di Vialli&Mancini. In seguito non sono più arrivati trofei, ma per la Vergine non è questa la cosa più importante…

ATALANTA, OROSCOPO 2021: SEGNO BILANCIA

La Bilancia non è una persona particolarmente competitiva: puoi stare serenamente al secondo o al terzo posto, ma con uno stile corretto ed elegante. Parliamo quindi dell’Atalanta, una squadra che non ha l’obbligo di vincere, ma che negli ultimi anni si è imposta a tutti con la qualità del suo gioco e risultati eccellenti in Italia e pure nelle Coppe. L’Atalanta è quindi diventata un modello per tutti: un paragone che sia di buon auspicio anche per i nati sotto il segno della Bilancia…

JUVENTUS, OROSCOPO 2021: SEGNO SCORPIONE

Lo Scorpione non conosce le mezze misure: o ti si ama o ti si odia, o bianco o nero. Non ci vuole dunque molto per associarti alla Juventus, sia per l’ovvio riferimento cromatico sia per il fatto che la Vecchia Signora è la squadra più amata per numero di tifosi, ma anche la più odiata da tutti gli altri. Per te questo però è motivo d’orgoglio: in fondo ci sono nove scudetti consecutivi a dare ragione alla Juventus, sarà così anche per i nati sotto il segno dello Scorpione?

BAYERN MONACO, OROSCOPO 2021: SEGNO SAGITTARIO

Il Sagittario è associato allo sport e i nati sotto questo segno apprezzano il calcio, il comportamento sul campo dei giocatori e le loro caratteristiche e fisicità. Lasciamo allora l’Italia per indicare il Bayern Monaco, una squadra che fa della forza una prerogativa ma ha anche uno stile molto attento al comportamento. I tedeschi sono tra coloro che hanno amato il 2020, che ha portato loro successi di ogni genere: ne facciamo un auspicio a tutti per ricordare quello che di buono ci ha lasciato anche un anno difficile.

PSG E MANCHESTER CITY, OROSCOPO 2021: SEGNO CAPRICORNO

Per il Capricorno il calcio è un lavoro, si può identificare con i giocatori o con chi specula intorno allo sport più amato. Diventa molto importante il giro di denaro che si crea intorno alla squadra che ti rappresenta, allora andiamo all’estero per una possibile doppia opzione: Paris Saint Germain e Manchester City. Queste due società infatti sono le due maggiormente cresciute sotto l’impulso delle nuove proprietà arabe e nonostante qualche guaio con il fair-play finanziario. Ad entrambe manca ancora la Champions League: il 2021 sarà l’anno buono, anche per il Capricorno?

AJAX, OROSCOPO 2021: SEGNO ACQUARIO

L’Acquario è un segno molto indipendente e non ti piace sottostare alle regole che altre persone decidono per te. Indichiamo allora come squadra di riferimento l’Ajax, che negli anni Settanta ha rivoluzionato il gioco del calcio, facendogli fare un balzo in avanti che ha segnato la storia di questo sport. Il 2021 sarà un anno “rivoluzionario” anche per gli amici nati sotto il segno dell’Acquario?

NAPOLI E ROMA, OROSCOPO 2021: SEGNO PESCI

Anche nello sport i nati sotto il segno dei Pesci non riescono a tenere a bada le loro lamentele contro quelle che ritenete ingiustizie rispetto ad altre squadre. Qui il riferimento dunque può andare alla Roma o al Napoli, due piazze affascinanti ma complicate, tanto che vincere in giallorosso o in azzurro riveste sempre un significato speciale, quando l’impresa si compie. Che sia allora l’augurio per un 2021 che riporti la felicità che a troppi è mancata nel 2020…



