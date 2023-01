CALCIOMERCATO ASCOLI NEWS/ Intesa raggiunta con il Benevento per Forte

Calciomercato Ascoli news, concorrenza battuta per Francesco Forte

L’Ascoli sembra aver messo a segno un colpo davvero importante in questa finestra di calciomercato invernale. I bianconeri, come rivelato da Gianluca Di Marzio, si sarebbero infatti aggiudicati l’attaccante Francesco Forte dal Benevento battendo in questo modo l’accanita concorrenza di altre importanti compagini che militano in Serie B come il Modena e la Reggina. Già nella giornata di domani potrebbe dunque arrivare l’annuncio ufficiale del trasferimento.

Diretta/ Spal Ascoli (risultato finale 1-1): un legno per parte in chiusura

Sotto contratto fino al 30 giugno del 2024, ovvero fino al termine della prossima stagione, il ventinovenne Forte lascia dunque i giallorossi di mister Cannavaro dopo aver collezionato 10 reti e due assist vincenti in 40 presenze complessive a partire da gennaio 2022. Il romano firmerà per i prossimi tre anni e mezzo percependo 1,5 milioni di euro a stagione.

Diretta/ Ternana Ascoli (risultato finale 1-0): decide il gol di Palumbo!

Calciomercato Ascoli news, ecco il giovane Mengucci dalla Roma

Nel frattempo l’Ascoli si dimostra una società molto attenta ai giovani di prospettiva anche in questa sessione invernale di calciomercato. Come riportato da Sportitalia.com, i bianconeri si sono aggiudicati l’estremo difensore Giulio Mengucci dalla Roma come rinforzo per la formazione Primavera del club. Classe 2005, Mengucci era stato spesso convocato da mister Alberto De Rossi lo scorso anno per l’Under 19 giallorossa come sottolinea Laroma24.it.

