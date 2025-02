PAGELLA CALCIOMERCATO ATALANTA: DUE OCCASIONI, POCHI MOVIMENTI

La pagella calciomercato Atalanta, se fossimo a scuola, avrebbe probabilmente un voto “neutro”: un 6, possiamo dirlo, ma è una sufficienza che in realtà suonerebbe più come “non classificato”, per dirla così. Questo forse dà anche il giusto tenore al momento che sta vivendo la squadra di Gian Piero Gasperini: terza in campionato e idealmente ancora in corsa per lo scudetto, al playoff di Champions League sfiorando gli ottavi e con la possibilità di arrivare senza troppo penare anche ai quarti, per poi sperare nel miracolo. Anche per questo il calciomercato Atalanta si è mosso poco: non c’era troppo bisogno di intervenire per dare brillantezza a una squadra che sta già scintillando, e anche parecchio per quello che si è visto.

Nel dettaglio, l’Atalanta ha ceduto qualche esubero o presunto tale: fa rumore l’addio di Nicolò Zaniolo, ma già da tempo Gasperini ne aveva parlato come di una scommessa non vinta e la concorrenza sulla trequarti non ha aiutato l’ex Roma a rilanciarsi, ora Zaniolo ci riproverà alla Fiorentina. Paradossalmente, la pagella calciomercato Atalanta può essere maggiormente influenzata dalla cessione di Ben Godfrey: la Dea lo aveva pagato 10 milioni di euro e sulla carta l’inglese sarebbe anche potuto essere titolare, ma non ha mai trovato spazio e così è stato girato all’Ipswich Town, con la sensazione che anche dal prossimo luglio non rientrerà nel progetto. Due cessioni per due acquisti: anche numericamente l’Atalanta ha mantenuto l’equilibrio.

POSCH E MALDINI PER PUNTELLARE L’ATALATA

Dunque vediamo che la pagella calciomercato Atalanta ha un saldo comunque sufficiente per le due entrate: Stefan Posch, entrato in rotta di collisione con il Bologna, rappresenta una buona presa per quello che il terzino austriaco ha fatto vedere lo scorso anno, ora sarà compito di Gasperini trovargli minutaggio in una squadra che con Bellanova, Ruggeri e Zappacosta è comunque coperta sugli esterni, ma che con il ritorno della Champions League potrebbe aver bisogno di maggiore rotazione. Daniel Maldini di fatto sostituisce Zaniolo: anche qui l’Atalanta cerca di vincere una scommessa con un giovane che ha sicuramente talento, ma che nel Monza ultimo in classifica non è sempre riuscito a esprimerlo e forse aveva bisogno di cambiare aria.

Diciamo allora che la pagella calciomercato Atalanta ci dice che la Dea è rimasta com’era: forse, volendo trovare un punto negativo, potremmo dire che ci sarebbe stato bisogno di un attaccante visto il nuovo infortunio di Gianluca Scamacca. Qui però bisogna anche sottolineare che la notizia è arrivata tardi e che, per il modo di giocare di Gasperini, Mateo Retegui e Ademola Lookman con tutta la batteria dei trequartisti a disposizione possono essere sufficienti per portare a termine la stagione e ritagliarsi soddisfazioni importanti. Voto 6 al calciomercato Atalanta: il campo ci dirà poi se sarà stata una sessione anche migliore.