Calciomercato Atalanta/ Arthur Cabral è un’idea per l’attacco, ma c’è concorrenza

CALCIOMERCATO ATALANTA: CABRAL PER L’ATTACCO

Arthur Cabral è il nome nuovo per il calciomercato Atalanta, e non solo. Il brasiliano è un classe ’98, e si st affermando nel panorama europeo: a oggi ha 27 gol in 31 presenze stagionali con il Basilea – da cui è passato anche un certo Mohamed Salah – e dal 2019 sono 65 le reti con la maglia dei renani. Un attaccante completo, cresciuto nelle giovanili del Palmeiras e che appare in rampa di lancio; costa 20 milioni di euro, una cifra che oggi l’Atalanta si può permettere e che magari potrebbe passare attraverso qualche cessione.

Diretta/ Atalanta Spal Primavera (risultato finale 3-0) Giovane sfiora il poker!

Magari quella di Luis Muriel, del quale Cabral andrebbe a prendere il posto nella rosa; difficile, come scrive L’Eco di Bergamo, che il brasiliano possa arrivare durante il calciomercato di gennaio perché il Basilea difficilmente lo lascerà partire. In più, anche se Muriel è lontano dalla forma dei due anni passati e Duvan Zapata dovrà rimanere fuori almeno due o tre settimane, gli spazi per Cabral sarebbero oggi intasati; magari l’Atalanta potrebbe bloccarlo per luglio, vincendo la concorrenza di Fiorentina e Newcastle ma anche del Barcellona, le squadre di cui si sono già fatti i nomi e che nelle prossime settimane potrebbero provare ad avvicinare il calciatore.

DIRETTA/ Genoa Atalanta (risultato finale 0-0): la Dea frena ancora

LOVATO IN PARTENZA?

Sul fronte uscite invece il calciomercato Atalanta potrebbe registrare la cessione di Matteo Lovato, anche se solo in prestito. Arrivato in estate dopo un’ottima stagione con il Verona, il classe 2000 all’inizio dell’anno ha avuto qualche occasione per mettersi in mostra, ma oggi le cifre della sua stagione ci dicono che ha giocato appena 7 partite (6 in Serie A, una in Champions League) sulle 25 disponibili. Le gerarchie nella difesa dell’Atalanta sono chiare: Rafa Toloi, Merih Demiral e José Luis Palomino sono i titolari, Berat Djimsiti la prima alternativa.

Lovato, restando a Bergamo, avrebbe ben poche occasioni per mettersi in mostra: un prestito potrebbe invece aiutarlo a fargli maturare ancora più esperienza, per poi tornare a vestire la maglia della Dea con maggiore spazio (a inizio gennaio Palomino compirà 32 anni, Toloi ne ha da poco compiuti 31). Una squadra interessata a Lovato è il Cagliari: negli ultimi giorni Walter Mazzarri ha ufficializzato la separazione da Martin Caceres e Diego Godin e dunque gli isolani, penultimi in classifica in Serie A, devono rivolgersi al calciomercato per sistemare la loro difesa. Vedremo dunque se Lovato sarà il nome giusto per farlo, eventualmente bisognerà comunque trattare con l’Atalanta i termini dell’affare di calciomercato…

Diretta/ Genoa Atalanta Primavera (risultato finale 2-0): vittoria rossoblu

© RIPRODUZIONE RISERVATA