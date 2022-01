CALCIOMERCATO ATALANTA/ Concorrenza per Garrido, Sampdoria su Piccoli

La finestra di calciomercato invernale terminerà solamente alla fine del mese di gennaio ed intanto continuano ad emergere e rimbalzare le indiscrezioni riguardanti le possibili manovre sia in entrata che in uscita da attuare per l’Atalanta. I dirigenti nerazzurri stanno valutando qualche operazione non solo per l’immediato ma anche per il prossimo futuro, ragionando magari sui prossimi calciatori da aggiudicarsi in anticipo rispetto alla concorrenza, così da non dover incappare in pericolose aste di mercato.

Secondo le indiscrezioni provenienti dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, i bergamaschi avrebbero messo nel mirino il giovane Carles Garrido, diciottenne in forze al Cornellà. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza nel giugno del 2022, ovvero al termine della stagione attualmente in corso e pur facendo parte della formazione giovanile del club ha comunque avuto modo di disputare qualche minuto con la squadra maggiore che milita nella terza divisione del calcio spagnolo. Su di lui si segnala tuttavia la presenza pure di altre società come la Roma, il Nizza e l’Espanyol.

CALCIOMERCATO ATALANTA: LE MANOVRE DEI BERGAMASCHI

L’Atalanta sta valutando qualche possibile partenza per sistemare l’organico in questa fase del calciomercato invernale. Stando ai rumors emersi nelle scorse ore, l’attaccante Roberto Piccoli potrebbe trasferirsi in prestito alla Sampdoria. I blucerchiati seguono con interesse l’ex Spezia che potrebbe essere un tassello utile per D’Aversa nel caso in cui i liguri riusciranno a cedere Ernesto Torregrossa. Le parti hanno già preso contatto e la situazione potrebbe evolversi nel corso dei prossimi giorni.

