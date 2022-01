CALCIOMERCATO ATALANTA/ Gollini può tornare, quattro club su Demiral

La finestra di calciomercato invernale cominciata ufficialmente nella giornata di ieri potrebbe essere utile all’Atalanta per migliorare l’organico in vista della seconda parte della stagione, iniziando pure a ragionare sulle mosse per l’estate. In questo senso, chi potrebbe far ritorno all’ovile è il portiere Pierluigi Gollini, passato in prestito al Tottenham all’inizio dell’annata calcistica. Secondo le indiscrezioni più recenti però il ventiseienne nativo di Bologna non dovrebbe essere riscattato dagli Spurs, dove il titolare rimane il capitano Hugo Lloris.

Se effettivamente Gollini rientrerà alla base, il suo futuro potrebbe comunque essere lontano da Bergamo e non è da escludere a priori un suo trasferimento alla Lazio, come riportato da L’Eco di Bergamo. Intanto però la Dea potrebbe presto cedere un altro elemento già presente all’interno della rosa.

CALCIOMERCATO ATALANTA: GOLLINI POTREBBE TORNARE

La sessione di calciomercato appena iniziata potrebbe vedere l’Atalanta lasciar partire un giocatore come il turco Merih Demiral. Secondo quanto riportato dalla stampa turca di Fanatik, il Real Madrid di Carlo Ancelotti avrebbe messo nel mirino il difensore proprio su consiglio dello stesso ex milanista al fine di potenziare il reparto arretrato. Tuttavia, ricordando che i nerazzurri potrebbero riscattarlo dalla Juventus per circa 26 miloni di euro, non bisogna sottovalutare la concorrenza di Napoli e Newcastle con Manchester United, Chelsea e Leicester pronte ad inserirsi a loro volta.

