CALCIOMERCATO ATALANTA/ I bergamaschi pensano a blindare Muriel

In casa Atalanta i dirigenti stanno lavorando per cercare di sistemare l’organico da mettere a disposizione di mister Gian Piero Gasperini in vista della seconda parte della stagione, ed anche in previsione dell’estate, nel corso di questa finestra di calciomercato invernale. I nerazzurri seguono con interesse alcuni profili, su tutti quello di Danilho Doekhi del Vitesse, ma devono pure far fronte ai rumors riguardanti il possibile assalto di altre società nei confronti dei suoi campioni.

Negli ultimi giorni si erano infatti parlato ad esempio delle informazioni richieste dalla Juventus in merito a Luis Muriel, attaccante trentenne in grande spolvero specialmente dopo l’infortunio rimediato da Duvan Zapata. Il connazionale era stato impiegato poco fino a questa fase dell’annata calcistica ma ora ha saputo ribadire di essere un elemento imprescindibile per il reparto avanzato della Dea, convincendo il club a non privarsene nell’immediato futuro.

CALCIOMERCATO ATALANTA: LE MOSSE DEI BERGAMASCHI

In questa sessione di calciomercato l’Atalanta non dovrebbe quindi perdere giocatori importanti nell’economia della squadra. L’attaccante colombiano Luis Muriel sembrava poter partire per sposare magari la causa della Juventus o anche dell’Inter ma le indiscrezioni più recenti rivelano invece che l’intenzione dei lombardi sarebbe quella di prolungargli il contratto in scadenza nel giugno del 2023. Niente da fare per mister Allegri che dovrà cercare altrove una punta in grado di segnare con continuità.

