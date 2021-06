CALCIOMERCATO ATALANTA/ Koopmeiners in arrivo: ecco l’offerta per beffare la Roma

Teus Koopmeiners si avvicina a grandi passi all’Italia, ma se fino a qualche giorno fa il suo destino sembrava romano, da qualche ora sembra che il suo approdo sia circa 600 kilometri più a nord, ovvero Bergamo, quindi Atalanta. La Dea sembra aver convinto l’Az Alkmaar con un’offerta da 17 milioni di euro per strappare il gioiellino orange alla concorrenza della Roma. Il centrocampista classe 1998, mancino di piede, e con una grande attitudine al gol, ha completato una stagione magica con la convocazione per l’Europeo. Quindici gol in trentun presenze, anche con l’aiuto di rigori e punizioni, sono un bottino davvero interessante per Koopmeiners, già seguito da Sartori nella scorsa stagione, quando i gol furono undici in venticinque partite di Eredivisie.

Morabito: “18 milioni della Lazio per Muriqi? Una pippa”/ “Inzaghi non ci credeva...”

Un rinforzo giovane e di qualità che si aggiunge a Kovalenko, preso a gennaio, per rafforzare la mediana nerazzurra, dando a Gasperini delle valide alternative ai titolari De Roon e Freuler. Con la possibilità, da parte del tecnico, di studiare una collocazione diversa per Koopmeiners, avvicinandolo alla porta e rendendolo alternativo a Pasalic e Pessina, per un’Atalanta sempre più ricca e ambiziosa.

SARRI-LAZIO, OGGI LA FUMATA BIANCA?/ Calciomercato: Loftus-Cheek primo rinforzo!

Atalanta da scudetto, grazie alla crisi economica

Con gli arrivi di Koopmeiners e di Tomiyasu l’Atalanta inserirebbe due giovani di sicuro talento e fame in un telaio collaudato e potrebbe accorciare ancor di più il divario dalle squadre metropolitane. Approfittando della crisi economica che ridimensionerà l’Inter e non permetterà a Milan e Juve di fare grandissime spese, la società di Percassi avrà forse la grande chance di lottare davvero per il titolo. Se riuscirà a trattenere Romero, resistendo alle avance del Manchester United, con i due innesti di qualità ormai vicini, l’Atalanta potrà davvero dire la sua nella lotta tricolore. Sarà fondamentale non accumulare troppo distacco nei primi mesi di campionato, in coincidenza con gli impegni del girone di Champions, che troppo spesso hanno sottratto punti ed energie agli uomini di Gasperini nelle ultime due stagioni. Dare fiato a De Roon e Freuler, fondamentali negli equilibri di tutta la squadra, è il primo obiettivo del mercato bergamasco, oltre alla ricerca di una valida alternativa ai quattro difensori a disposizione. Per completare la rosa, poi, e con tutta l’estate davanti, verrà cercato un ulteriore esterno che possa far compagnia a Hateboer, Gosens e Maehle per provare a giocarsi uno scudetto che, solamente tre anni fa, pareva una chimera irraggiungibile.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Atalanta/ Affare Romero: 45 milioni dal Manchester United!

© RIPRODUZIONE RISERVATA