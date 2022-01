CALCIOMERCATO ATALANTA/ Miranchuk trattenuto, concorrenza per Cambiaso

CALCIOMERCATO ATALANTA: MIRANCHUK NON SI MUOVE

La sessione di calciomercato invernale sta per concludersi ufficialmente ed in casa Atalanta la dirigenza sta valutando le ultime operazioni da effettuare in entrata ed in uscita al fine di consegnare a mister Gasperini un organico altamente competitivo in vista del prosieguo della stagione. Ceduto Robin Gosens all’Inter, i bergamaschi non sembrano invece intenzionati a perdere Aleksej Miranchuk, finito nel mirino della Lazio.

Nelle scorse ore infatti i biancocelesti avrebbero cominciato ad intensificare i contatti con i lombardi per cercare di aggiudicarsi il russo, il quale viene tuttavia ritenuto un elemento importante per l’organico della Dea a causa dei problemi di salute riscontrati da Josip Ilicic e che non permetteranno al club di valutarne i tempi riguardo al suo ritorno in campo. Come riporta Tuttomercatoweb.com, l’amministratore delegato atalantino Luca Percassi, a margine dell’assemblea di Lega, ha dichiarato: “Alla fine Gosens è un ragazzo che ha dato tanto, aveva la speranza e l’ambizione di andare in un grande club e penso che se lo sia strameritato. Era un’opportunità che era giusto che gli concedessimo per quello che ha fatto con l’Atalanta. Noi andiamo avanti. Miranchuk? Rimane.”

CALCIOMERCATO ATALANTA: LE MANOVRE DEI BERGAMASCHI

L’Atalanta valuta dunque come operare sul calciomercato in questi ultimi giorni di gennaio anche in previsione dell’estate. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino il nome di Andrea Cambiaso, difensore di proprietà della Juventus ed ora in prestito al Genoa. Il terzino sinistro sarebbe utile per rimpiazzare Gosens ma la volontà dei bianconeri di puntare su di lui per il futuro potrebbe essere l’ostacolo maggiore per aggiudicarselo.

