CALCIOMERCATO ATALANTA/ Miranchuk verso il Genoa insieme a Piccoli

La finestra di calciomercato invernale è cominciata ufficialmente soltanto a partire da oggi, lunedì 3 gennaio, ma intanto l’Atalanta sta lavorando da diverso tempo per migliorare l’organico a disposizione di mister Gasperini per la seconda parte della stagione. Definito l’accordo con il Sassuolo per l’acquisto di Boga, che sarà arruolabile solo dopo la Coppa d’Africa avendo comunque già effettuato le visite mediche, in casa bergamasca si sta pensando ora a sfoltire la rosa attraverso qualche cessione e nell’elenco dei calciatori che potrebbero lasciare i nerazzurri c’è sicuramente il nome di Aleksej Andreevič Mirančuk, finito nel mirino del Genoa.

I rossoblu liguri hanno già completato un altro affare con l’Atalanta nelle scorse ore riguardante l’arrivo del giovane attaccante Piccoli al Ferraris con la formula del prestito e adesso i dirigenti starebbero spingendo per il doppio affare, così da poter puntare sul russo almeno da qui a giugno. Tuttavia il recupero di Duvan Zapata dall’infortunio sarà l’elemento decisivo perchè Piccoli possa realmente cambiare maglia, con i bergamaschi che attendono l’evolversi della situazione potendo al momento affidarsi al solo Muriel per l’attacco.

CALCIOMERCATO ATALANTA: MIRANCHUK E ALTRI IN USCITA

Nella sessione di calciomercato in corso le strade di Aleksey Miranchuk e quelle dell’Atalanta potrebbero presto prendere due direzioni differenti. Oltre al Genoa sulle tracce del russo si segnala la presenza pure dei suoi connazionali dello Zenit San Pietroburgo e dell’Hellas Verona sebbene il ventiseienne sia intenzionato a giocare in Serie A. Aumentano invece le chances riguardanti la permanenza di Josip Ilicic: per il trequartista non sono infatti pervenute offerte rilevanti.

