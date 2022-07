CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Acerbi per il post Palomino

Calciomercato Atalanta che torna prepotentemente nel vivo dopo che José Luis Palomino è stato fermato in via cautelare dopo un controllo di Nado Italia per essere risultato positivo al Clostebol Metabolita. Una decisione che deve essere confermata e che se dovesse risultare tale, farebbe perdere a Gasperini un uomo fondamentale per la difesa bergamasca. Esperienza, velocità e freddezza le doti del giocatore argentino che era entrato nel giro della ‘Seleccion’ dell’Argentina. Brutto colpo, quindi, per l’Atalanta che se dovesse perdere un giocatore di questa importanza allora sarebbe costretta a tornare sul mercato in entrata ed in tal senso iniziare a valutare nuovi profili per sopperire a questa mancanza.

Profilo che potrebbe essere stato individuato in Francesco Acerbi, in rottura con la Lazio. Situazione non ottimale quella di Francesco Acerbi. L’Atalanta cerca un rinforzo che possa essere simile all’argentino e, come si legge su Tuttomercatoweb, Acerbi sembrerebbe avere tutte le caratteristiche del caso: mancino di piede ed esperienza nella difesa a 3, tipica della compagine di Gasperini. Staremo a vedere se nelle prossime ore, qualora si confermasse lo stop per Palomino, se l’Atalanta effettuerà l’affondo decisivo per l’ormai ex Lazio.

Calciomercato Atalanta: i numeri di Acerbi

Altezza 192 centimetri e classe 1988: questi sono i dati distintivi di Francesco Acerbi, difensore centrale della Lazio che può però passare in questa sessione estiva all’Atalanta. Complice lo stop, ancora da confermare, di Palomino, Acerbi può trovare quella serenità che tanto gli è mancata negli ultimi mesi passati alla Lazio. Un rapporto con i tifosi non proprio ottimale alla luce degli screzi avuti durante la stagione. Cresciuto nel settore giovanile del Pavia, lascia il suo primo club per passare alla Reggina in Serie B. Con i calabresi una grande stagione con 43 presenze che gli valsero la chiamata in A con il Chievo.

L’esperienza con i clivensi dura appena un anno perché la chiamata del Milan è forte, e soprattutto, difficile da rifiutare. Milan esordio in Champions League e poi ritorno al Chievo. Acerbi riesce a riscattarsi passando al Sassuolo. Con la squadra nero verde è subito protagonista con 173 partite ed 11 gol. 5 stagioni che hanno lasciato un segno indelebile nella carriera di Francesco Acerbi. Dopo cinque stagioni, dunque, passa alla Lazio dove è subito protagonista: anche qui 173 partite con i laziali con 10 gol e 7 assist. Ottima fase difensiva che portano il giocatore a viaggiare con la Nazionale nell’Europeo itinerante, e vincerlo. Adesso la convivenza con la Lazio è arrivata al capolinea e Francesco Acerbi guarda altrove. Che l’Atalanta possa essere la sua prossima isola felice?











