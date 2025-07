Calciomercato Atalanta News: il laterale mancino lascia il Grifone per unirsi ai bergamaschi. Sostituirà Ruggeri, finito all'Atletico Madrid (1 luglio 2025)

CALCIOMERCATO ATALANTA, È FATTA PER AHANOR

Il calciomercato Atalanta è pronta a presentare il suo prossimo acquisto. Un innesto di prospettiva ma che potrà già essere utile nel presente. Honest Ahanor, esterno classe 2008 del Genoa, è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore della Dea.

Per il laterale mancino è stato strappato un accordo di 15 milioni più 5 di bonus al raggiungimento sia di obiettivi personali che di squadra. Di fatto, Ahanor prenderà il posto di Ruggeri che si è trasferito all’Atletico Madrid per 18 milioni più 2 ulteriori di bonus.

Nato ad Aversa, Ahanor ha disputato 6 presenze in Serie A con il Genoa, squadra con cui ha disputato il Settore Giovanile da quando aveva 5 anni, vincendo da sottoetà il campionato Nazionale Unde 18 nel 2023-2024.

CALCIOMERCATO ATALANTA, ARSENAL SU LOOKMAN

Il calciomercato Atalanta deve guardarsi dalle pretendenti per Ademola Lookman. Il nigeriano era nella lista di Giovanni Manna per il Napoli, ma la Dea ha alzato di parecchio il prezzo rendendo infattibile per i partenopei un esborso simile.

Secondo Caught Offside, c’è da registrare l’interesse dell’Arsenal per l’eroe di Dublino. I Gunners avrebbero già riavviato i negoziati con gli orobici, pronti ad offrire un cifra intorno ai 50 milioni di euro più bonus. Si attendo risposte.

Nel dubbio, l’Atalanta si è già tutelato con l’acquisto di Sulemana dal Southampton. L’esterno ghanese, già allenato da Juric proprio in Inghilterra, ha svolto ieri le visite mediche dopo aver completato l’acquisto per una quindicina di milioni.