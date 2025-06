Calciomercato Atalanta News: un cambio tutto sudamericano a centrocampo per Ivan Juric. In difesa occhi sempre su Leoni (17 giugno 2025)

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, CONCORRENZA ALLA ROMA

Il calciomercato Atalanta potrebbe vivere un’estate ricca di cessioni. Il giocatore che ha più possibilità di aprire ad oggi è Ederson, centrocampista brasiliano conteso non solo in Italia dalla Juventus e Manchester United all’estero.

La Dea è stata chiara sul prezzo, chiedendo 60 milioni alle pretendenti senza sconti o contropartite. Insomma, gli orobici vogliono guadagnare il più possibile da questa cessione per poi reinvestire secondo i dettami tattici di Ivan Juric.

Nel caso dovesse concretizzarsi l’addio di Ederson, ci sarebbe già pronto il nome del sostituto. Anche lui sudamericano, precisamente colombiano: stiamo parlando di Richard Rios, centrocampista in forza al Palmeiras.

Il giocatore interessa molto anche alla Roma, ma la Dea avrebbe un tesoretto niente male se dovesse concretizzarsi la cessione di Ederson. La squadra brasiliano ha già fissato il prezzo per la propria stella ed è di 20 milioni.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, ADOPO AL CAGLIARI

Il calciomercato Atalanta continua a muoversi in più direzioni. Adopo, dopo aver convinto a Cagliari, è sempre più vicino alla permanenza a titolo definitivo alla cifra di 4 milioni dopo 36 partite e un gol con i Casteddu.

In difesa piace parecchio Leoni del Parma, già ai tempi della Sampdoria a dire il vero, ma la concorrenza è addirittura aumentata rispetto all’epoca. Le milanesi sono in marcatura stressa sul giocatore, in particolare l’Inter.

Saranno dunque giorni di trattative importanti per l’Atalanta che in un modo o nell’altro dovrà ripartire dopo 10 anni di regni di Gasperini, un compito tutt’altro che semplice per Juric, chiamato ad una grande e impegnativa sfida.

