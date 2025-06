Calciomercato Atalanta news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Ecco quanto chiedono all'Inter 27 giugno 2025

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, RUGGERI VIA E DENTRO AHANOR

Il calciomercato Atalanta è molto attivo in questo caldo mese di giugno. Salutato Gasperini ed abbracciato Juric sulla panchina della prima squadra, la volontà dei nerazzurri è quella di mantenere lo status acquisito nelle scorse stagioni e puntare alle primissime posizioni della classifica di Serie A anche nella nuova annata calcistica che partirà ufficialmente ad agosto.

In uscita in queste ore pare esserci Matteo Ruggeri, inseguito dall’Atletico Madrid appena eliminato dal Mondiale per club 2025. Esterno da impiegare sulla corsia di sinistra, Ruggeri è nato in provincia di Bergamo e nella scorsa stagione ha offerto tre assist vincenti ai suoi compagni in ben trentotto apparizioni complessive che gli sono state concesse nelle varie competizioni, ritagliandosi uno spazio importante.

L’azzurrino ha partecipato all’Europeo Under 21 con la Nazionale nelle scorse settimane e si troverebbe già in Spagna per svolgere le visite mediche di rito e firmare il contratto con i Colchoneros allenati da Diego Simeone. All’Atalanta andranno venti milioni di euro che saranno utilizzati subito pure per trovare un sostituto e c’è un profilo in particolare seguito in questo senso dalla Dea.

Stiamo parlando di Honest Ahanor, diciassettenne italiano con origini nigeriane sotto contratto con il Genoa fino a giugno del 2027. Terzino sinistro in grado di ricoprire gli stessi ruoli di Ruggeri, Ahanor sarebbe tuttavia finito pure nel mirino del Milan e del Monaco. Bisognerà dunque battere la concorrenza di queste società per portarlo a giocare al Gewiss Stadium in pianta stabile.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, NON SI MOLLA EDERSON

Nel frattempo il calciomercato Atalanta prova a tutelarsi dall’assalto dell’Inter nei confronti di uno dei suoi calciatori miglori. I milanesi vorrebbero infatti aggiudicarsi Ederson per migliorare il centrocampo del tecnico Chivu ma i bergamaschi sono tutt’altro che propensi a lasciarlo partire, facendolo invece rimanere agli ordini di mister Juric.

La richiesta della famiglia Percassi per lasciare andare via dall’Atalanta Ederson è di ben 70 milioni di euro, cifra proibitiva pure per la società guidata dal presidente Marotta. L’intenzione sarebbe quella di far dsistere eventuali pretendenti dal tentare di tesserare il venticinquenne ma l’Inter punta ad abbassare le pretese inserendo nella trattativa anche il cartellino di Kristjan Asllani, in modo tale che la Dea possa avere subito a disposizione un altro calciatore su cui contare in quella zona del campo.