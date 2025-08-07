La priorità del calciomercato Atalanta è almeno un rinforzo nel reparto offensivo. Vari nomi sulla lista e tiene banco ancora il caso Lookman

Calciomercato Atalanta news, Lookman resta un rebus

Sono ormai già 3 giorni che Ademola Lookman non si presenta al campo di allenamento e l’attaccante nigeriano è un autentico mistero nel calciomercato Atalanta. Al momento nessuno conosce davvero il luogo dove si trova il giocatore. Per alcuni è a Milano mentre secondo Sky Sport l’attaccante starebbe recuperando dall’infortunio in Nigeria e le parti sono alla ricerca di una soluzione.

DIRETTA/ Atalanta Monza (risultato finale 2-1): la decide De Ketelaere! (oggi 6 agosto 2025)

Tra Atalanta e Inter resta distacco e la società milanese non sembra cosi intenzionata ad alzare di molto la sua offerta, al massimo ci sarà un rialzo di 2-3 milioni ma le parti sono ancora lontane ed intanto i giorni passano. Per l’Inter sembra esserci una deadline entro il 15 Agosto ma a dire il vero non è escluso una trattativa in scena fino alla fine del mese.

Calciomercato Atalanta News/ Lookman non si fa più trovare, la Juve Stabia vuole un giovane (6 agosto 2025)

Quello che appare certo è che Lookman non giocherà più con la maglia dell’Atalanta e le parti sono davvero ai ferri corti. Il club ha preso Sulemana per sostituirlo ma c’è la sensazione che arriverà almeno un altro rinforzo nel reparto offensivo, anzi probabilmente due con la società della famiglia Percassi a caccia del sostituto di Mateo Retegui, ceduto in estate.

Calciomercato Atalanta news, la punta resta la priorità

Il calciomercato Atalanta parte dall’attaccante e nelle prossime ore potrebbe esserci una vera e propria accelerata. Il club nerazzurro segue con forte interesse l’attaccante francese del Crystal Palace Mateta, gioiello della Premier e giocatore valutato circa 35-40 milioni di euro, è lui la prima scelta di Juric e in generale della società orobica.

Calciomercato Atalanta News/ Possibile asta per Krstovic, ecco con chi duellare (5 agosto 2025)

La prima alternativa al giocatore è Krstovic, in uscita dal Lecce e giocatore gradito al nuovo tecnico dell’Atalanta. Qui servono 25 milioni più bonus ma le parti arriveranno ad un accordo solo in caso di mancata riuscita della trattativa per Mateta. Restano dietro i nomi di Muniz e Arokodare, profili giovani e comunque molto interessanti.

Tanti nomi nel mirino e l’Atalanta è scatenata, poi dopo la cessione di Lookman si proverà probabilmente l’assalto ad un nuovo attaccante. Per la difesa occhio alla pista De Winter con il giocatore perfetto per il gioco dell’allenatore e cosi l’Atalanta potrebbe provare anche un piccolo sgarbo all’Inter dopo il caso Lookman.