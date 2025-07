Calciomercato Atalanta News: è particolarmente caldo l'asse con lo Spezia dopo l'operazione Elia-Palermo, si discute di tre giovani.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS: ASSE CON LO SPEZIA

Il calciomercato Atalanta deve sicuramente dirimere le grandi questioni riguardanti la rosa affidata a Ivan Juric, due di queste sono le possibili cessioni di Mateo Retegui e Ademola Lookman ma intanto, sempre con lungimiranza, la Dea sta valutando anche alcune operazioni in tono “minore”. Così per il momento, ma poi si tratta di affari che potrebbero avere grande valore: in questo momento ad esempio sembra essere particolarmente caldo l’asse tra Bergamo e La Spezia, che si è aperto con la cessione di Salvatore Elia al Palermo.

L’esterno cresciuto nell’Atalanta era di proprietà dei liguri che lo cederanno appunto ai rosanero (dove aveva giocato in prestito tre anni fa), alla Dea andrà una cifra di 550 mila euro ma soprattutto questo affare da il la ad altre operazioni.

Sembra in dirittura d’arrivo quella per Giorgio Cittadini: i prestiti a Monza, Genoa e Frosinone sono andati tutt’altro che bene, ora questo difensore del 2002 avrebbe dato il suo assenso al prestito con diritto di riscatto allo Spezia.

Dunque ancora una volta Cittadini ripartirà dalla Serie B, il calciomercato Atalanta piazza un calciatore al quale potrebbe ancora riferirsi in futuro o comunque che servirà per generare una plusvalenza o un’entrata economica di calciomercato.

I DUE GIOIELLINI DELLA DEA

Tuttavia gli affari con lo Spezia per il calciomercato Atalanta proseguono anche con due giocatori che si sono messi in grande luce nella passata stagione. Stiamo parlando di Vanja Vlahovic e Dominic Vavassori: entrambi hanno giocato nella squadra Under 23 e sono stati assoluti protagonisti della cavalcata sino alla fase nazionale dei playoff, in particolare Vlahovic ha mostrato di poter essere un bomber dal grande futuro e non sono poche le squadre che guardano in direzione di Zingonia prendendo informazioni sui giovani orobici, e l’asse con lo Spezia potrebbe funzionare anche in questo caso.

Naturalmente il calciomercato Atalanta ha tutto l’interesse nel tenere il controllo sui suoi giovani, anche per quella che è sempre stata la politica della società, ma intanto può andare a farli giocare in prestito senza troppe pressioni, scommettendo sulla loro maturazione in un contesto nel quale avrebbero certamente più minuti di quelli che Juric potrebbe garantire in un’Atalanta che potenzialmente può giocarsi lo scudetto e sarà impegnata in Champions League. Dunque vedremo: se per Cittadini sarebbe fatta, per Vlahovic e Vavassori sono appena iniziati i colloqui ma è tutt’altro che escluso questo triplo colpo in uscita, sempre naturalmente con un occhio sul futuro anche a breve termine.