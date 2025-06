CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS: QUANTO COSTANO EDERSON, SCAMACCA E LOOKMAN

L’addio di Gasperini ha aperto le porte alle possibili partenze di diversi elementi se consideriamo il calciomercato Atalanta. Ci sono infatti alcuni calciatori tutt’altro che certi di rimanere a Bergamo dopo l’addio del tecnico piemontese, accasatosi alla Roma, e non solo le varie squadre del nostro campionato sono pronte ad approfittarne, aggiudicandosi giocatori che potrebbero fare la differenza in diversi organici da mettere a posto prima dell’avvio ufficiale della nuova stagione.

Proprio nella Capitale potrebbe ad esempio finire Gianluca Scamacca, sebbene il suo trasferimento sia frenato da due aspetti prettamente economici. Il primo riguarda il costo del suo cartellino, che si aggira intorno ai 25 milioni di euro secondo il giudizio dei dirigenti nerazzurri, mentre il secondo è rappresentato dallo stipendio percepito dallo stesso, troppo elevanto per i conti romanisti. Una trattativa difficile quindi che potrebbe spingere i giallorossi a virare su Lucca dell’Udinese oppure Krstovic del Lecce.

Un altro che potrebbe salutare Bergamo è il brasiliano Ederson, pure lui finito nel mirino dell’Al-Hilal. Gli arabi guidati in panchina dall’ex tecnico interista Simone Inzaghi sarebbero addirittura pronti a versare i 60 milioni di euro richiesti dal club lombardo che sarebbe a quel punto deciso a chiudere per uno tra Ricci del Torino, accostato al Milan, e Frendrup del Genoa.

Ragionando sempre in ottica cessioni importanti c’è anche Ademola Lookman da non dimenticare nell’elenco. Così come Ederson, pure l’inglese è seguito con grande interesse dalla Juventus. Il ventisettenne ha già ricevuto l’apprezzamento di mister Juric, il quale non ha nascosto il desiderio di trattenerlo, ma sarà decisiva la volontà dell’ex Everton così come l’eventuale proposta da non meno di 45/50 milioni di euro per convincere la Dea a laciarlo andare.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, CONCORRENZA PER LEONI

Nel frattempo il calciomercato Atalanta deve ragionare pure sui movimenti in entrata così da sistemare l’organico a disposizione di mister Ivan Juric per la prossima stagione. Uno dei nomi che potrebbero fare al caso della Dea è quello di Giovanni Leoni, difensore di proprietà del Parma che ha attirato su di sè l’attenzione di diverse squadre importanti. La valutazione del cartellino si aggirerebbe al momento intorno ai 15 milioni di euro per il classe 2006.

I ducali puntano infatti ad una vera e propria asta di mercato che potrebbe appunto concretizzarsi nel corso dell’imminente sessione estiva. L’Inter vorrebbe regalare il diciottenne al nuovo tecnico Cristian Chivu dopo che il rumeno ha puntato su di lui per salvare il Parma sul finire della scorsa annata calcistica ma anche il Milan, così come il Napoli e la Juventus, sarebbero molto felici di accaparrarselo e costruire su di lui la difesa del futuro. Per questo calciomercato Atalanta è possibile infine anche la permanenza al Tardini pure con la formula del prestito così da continuare a poter crescere lontano dalle pressioni delle piazza più grandi.