Il calciomercato Atalanta si dovrà preoccupare dei possibili assalti ad Ederson e Ademola Lookman

Calciomercato Atalanta News: Ademola Lookman oggetto di desiderio di diverse squadre

L’arrivo di Raffaele Palladino sulla panchina della Dea sembra essere stata la scelta migliore per la società bergamasca che è tornata ad avere un gioco offensivo e spumeggiante che negli anni passati ha fatto la fortuna della squadra ma che quest’anno non si era ancora visto nella gestione Juric.

La squadra a disposizione del tecnico però potrebbe non essere questa ancora a lungo visto che il calciomercato Atalanta ha ricevuto diverse offerte per alcuni dei top player della squadra, e come ci ha abituato negli anni passati è probabile che verranno prese in considerazione.

Il primo protagonista in uscita per la squadra bergamasca è ovviamente l’ex pallone d’oro africano Ademola Lookman che dopo la mancata cessione di questa estate e il rapporto difficile con dirigenza e allenatore si è rimesso a disposizione ma con la promessa di non finire l’anno in maglia neroblù.

Su di lui arrivano gli interessi di due squadre principalmente, il Galatasaray e l’Atletico Madrid, i turchi sono pronti ad offrire tra i 30 e i 40 milioni per il nigeriano mentre i colchoneros sono disposti ad accontentare le richieste dei Percassi ma solo in caso di cessione di Sorloth.

Calciomercato Atalanta News: Ederson l’obiettivo di Flick

Il secondo calciatore che il calciomercato Atalanta potrebbe decidere di vendere è invece il centrocampista brasiliano Ederson che nelle poche partite che ha giocato quest’anno ha già dimostrato di essere ancora uno dei migliori nel suo ruolo, sicuramente in Serie A e probabilmente anche fuori.

Per questo sembrerebbero intenzionati a fare un’offerta importante per il suo cartellino il Barcellona di Hansi Flick e l’Al Hilal di Simone Inzaghi, la Dea chiede comunque 60 milioni, cifra che non è detto possa arrivare e poi starà al calciatore scegliere i blaugrana o i soldi sauditi.

Al suo posto i bergamaschi stanno pensando ad un possibile ritorno di un calciatore con caratteristiche simili e che ora è uscito dai radar del calcio europeo pur rimanendo in ogni finestra di mercato, un possibile obiettivo di numerose squadre, si tratta dell’ivoriano Franck Kessié.

In più occasioni ha espresso la sua felicità di giocare nell’Al Ahli e di non pensare ad un ritorno in Europa ma la possibilità di tornare a Bergamo, squadra che lo ha lanciato potrebbe fargli gola, soprattutto vista la scadenza del suo contratto nel 2026 e la possibilità di monetizzare con un trasferimento a parametro zero.