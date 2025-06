CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, RICCI E NON SOLO PER JURIC

Il calciomercato Atalanta pare essere in rampa di lancio dopo l’annuncio ufficiale di Ivan Juric come nuovo allenatore della prima squadra. Allievo dell’ex Gasperini, Juric è stato scelto per dare continuità ad una struttura ed un pensiero di gioco ormai consolidato nell’ambiente nerazzurro e le prossime mosse della dirigenza saranno volte proprio a soddisfare quelli che sono i bisogni della squadra per poter riconfermarsi ad altissimi livelli non solo in Italia ma anche a livello europeo.

Calciomercato Atalanta News/ Guerra al Milan per un centrocampista del Torino!

Bisogna però ragionare non solamente sui movimenti in entrata ma anche sulle partenze di quei calciatori che non hanno intenzione di proseguire l’avventura a Bergamo poichè cercati da altri club molto prestigiosi in grado di fornire loro non solo uno stipendio maggiore ma anche l’occasione di raggiungere più facilmente traguardi importanti per i quali l’Atalanta continua a lottare pur partendo da un gradino sotto. Nello specifico, l’interesse espresso dalla Juventus ad esempio per Ademola Lookman e Mateo Retegui oltre a Gianluca Scamacca, accostato alla Roma del Gasp.

Calciomercato Atalanta News/ Asta per Leoni, ecco il prezzo di Ederson, Scamacca e Lookman (11 giugno 2025)

Al fine di rimpiazzare l’inglese e l’azzurro, due elementi chiave della fase offensiva atalantina, la dirigenza sta già prendendo contatto con alcuni profili seguiti con grande attenzione ed i nomi che potrebbero fare al caso dei lombardi in questo senso paiono essere rispettivamente quelli di Igor Paixao del Feyenoord e di Adam Daghim dell’RB Salisburgo.

L’Atalanta rimane in ogni caso un grande club già di per sè ed è proprio per questa ragione che sarebbe pronta a dare battaglia ad altre pretendenti pure nell’ottica di aggiudicarsi Samuele Ricci, di proprietà del Torino. L’italiano farebbe comodo al centrocampo dei bergamaschi senza per forza rimpiazzare qualche calciatore in uscita ma per averlo sarà obbligatorio battere la concorrenza di altre società quali il Milan e l’Inter.

Calciomercato Atalanta News/ Gudmundsson, la Dea tenta il colpo. Simeone nel mirino (9 giugno 2025)

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, BELLANOVA VERSO L’INGHILTERRA

Il calciomercato Atalanta potrebbe vedere molti avvicendamenti prima della fine dell’estate e nel frattempo è emersa un’altra indiscrezione concernente un giocatore presente in rosa. L’esterno Raoul Bellanova sarebbe infatti finito nel mirino di una squadra che milita in Premier League, ovvero i londinesi del Fulham nonostante l’intenzione di mister Juric di trattenerlo a Bergamo.

Accostato pure al Napoli Campione d’Italia dove sarebbe più che gradito dal tecnico Antonio Conte, il venticinquenne nato a Rho, in provincia di Milano, non dovrebbe lasciare tanto presto i nerazzurri con i quali ha un contratto valido per altri quattro anni, e dunque fino a giugno del 2029. Nell’ultima annata calcistica Bellanova ha contribuito al raggiungimento del terzo posto, con relativa qualificazione alla prossima edizione della Champions League, siglando la bellezza di undici assist e firmando pure un gol in addirittura quarantacinque apparizioni totali distribuite fra le varie competizioni.