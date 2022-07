CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Bologna su Lammers, Zapata: “Lavoro darà i suoi frutti”

Calciomercato Atalanta news, Zapata è concentrato sui nerazzurri

In questa sessione di calciomercato estivo l’Atalanta deve guardarsi le spalle dagli assalti degli altri club nei confronti dei suoi campioni. Nello specifico, in attacco sia Muriel che Duvan Zapata sembrano essere finiti nel mirino di squadre importanti come Rolma e Juventus il primo ed il Newcastle il secondo ma, intervistato dal canale ufficiale della società, Zapata è sembrato allontanare i rumors sulla sua partenza dicendosi concentrato sulla stagione con i bergamaschi.

Il colombiano ha dichiarato: “La preparazione procede molto bene, si fa fatica com’è giusto che sia, ma ci stiamo allenando per disputare una grande stagione. Quanta fatica? Da uno a dieci per me dodici (ride, ndr). Però ci vuole una buona preparazione perché quest’anno vogliamo essere protagonisti. In questi giorni metti benzina, lavori sodo e più avanti avrai i frutti del lavoro. Obiettivi personali? Non avere infortuni, fare una stagione senza. Non mi sento ancora benissimo, stiamo lavorando tanto e ho bisogno di tempo, ma già sto meglio. Per la prima volta, per via dei Mondiali, il campionato parte e poi si ferma, sarà un campionato da scoprire. Il primo anno all’Atalanta avevamo solo campionato e Coppa Italia e abbiamo fatto la storia. Magari anche quest’anno sarà così.”

Sempre ragionando in ottiva attacco in queste ore di calciomercato si registra l’interesse del Bologna nei confronti di un altro calciatore di proprietà dell’Atalanta, ovvero Sam Lammers. Il venticinquenne olandese ha un contratto valido con i nerazzurri fino al giugno del 2025 ma i rossoblu lo avrebbero individuato per rinforzare il loro reparto avanzato visto il mancato arrivo di Lucca, che passerà dal Pisa all’Ajax per essere il primo italiani a vestire la maglia dei Lancieri.

