CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Borna Sosa per la corsia, Forest su Malinovskyi-Hateboer

Calciomercato Atalanta news, Borna Sosa come nuovo terzino sinistro

In casa Atalanta i dirigenti continuano a lavorare in questi frenetici giorni di calciomercato estivo al fine di sistemare la rosa a disposizione di mister Gian Piero Gasperini, il quale dopo la partita pareggiata col Milan aveva sottolineato a gran voce la necessità di avere nuovi attaccanti su cui puntare nel corso della stagione appena cominciata. Tuttavia, i vertici del club nerazzurro sembrano di altro parere visti i rumors riguardanti l’interesse atalantino nei confronti di Borna Sosa, sotto contratto con lo Stoccarda fino al giugno del 2025.

Stando a quanto spiegato da Gianluca Di Marzio, il terzino sinistro classe 1998 viene valutato dai tedeschi intorno ai 20 milioni di euro ed i bergamaschi potrebbero tentare di portarlo in Italia con un’operazione da 12 milioni più bonus. Il ventiquattrenne Sosa quest’anno ha già collezionato due presenze in campionato mentre lo scorso anno è stato in grado di raccogliere 30 apparizioni complessive tra campionato e coppe, impreziosite pure da due reti e addirittura nove assist vincenti per i suoi compagni.

Calciomercato Atalanta news, il Forest anche su Malinovskyi e Hateboer

Dopo essersi accaparrato Remo Freuler, il Nottingham Forest pare interessato ad aggiudicarsi altri due calciatori dell’Atalanta in questa fase finale della sessione estiva di calciomercato. La neo promossa in Premier League sarebbe, secondo i rumors, interessata a mettere le mani pure sul tanto chiacchierato Ruslan Malinovskyi così come su Hans Hateboer. Come riporta Tuttomercatoweb.com, per l’ucraino l’offerta sarebbe troppo bassa a fronte di una valutazione da 20 milioni di euro mentre Hateboer potrebbe partire per 8 milioni con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.

