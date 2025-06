Calciomercato Atalanta News: la punta del Bologna potrà diventare il nuovo centravanti della Dea in caso di cessione di Scamacca (23 giugno 2025)

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, CASTRO PER SCAMACCA

Il Calciomercato Atalanta lavora per farsi trovare pronta in caso di cessioni. La Dea infatti potrebbe vivere un’estate molto difficile dopo l’addio di Gian Piero Gasperini con vari calciatori che potrebbe addirittura chiedere l’addio.

Tra questi ci sono i soliti nomi che ormai elenchiamo da settimane e che sembrano sempre pronti a partire: dal testa a testa Juventus-Milan per Retegui al Manchester United sulle tracce di Ederson fino al tentativo del Napoli per Lookman.

Un altro giocatore che però potrebbe allontanarsi da Bergamo è Scamacca. L’attaccante ex Sassuolo ha vissuto una stagione complicata a causa di un grave infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi.

Gasperini però crede molto in lui e vorrebbe averlo con sé anche alla Roma, ambiente che il giocatore conosce bene dentro e fuori dal campo. Al suo posto potrebbe arrivare Santiago Castro dal Bologna, che piace anche all’Inter anche se ora è più impegnato su Bonny.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, NEWCASTLE SU SCALVINI

Il calciomercato Atalanta rischia di perdere anche Giorgio Scalvini. Il difensore, anch’esso fuori per gran parte della stagione per infortunio, è seguito non solo dal Napoli ma anche da una squadra estera ovvero il Newcastle.

La regola però vale per tutti: la Dea dice di no, il difensore non si muove. L’idea dei bergamaschi è quella di puntare su di lui come titolare, sfruttando la grande capacità di Ivan Juric di operare sulla fase difensiva, specialmente a tre.

Un altro difensore che poteva partire era Djimsiti, albanese da anni in forza agli orobici. Il calciatore ha rifiutato il soldi dell’Arabia pur di restare a Bergamo, giocando in Serie A e naturalmente in Champions League.

