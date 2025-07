Calciomercato Atalanta News: l'esterno azzurro potrebbe prendere il posto del nigeriano, sempre più vicino all'Inter di Cristian Chivu (22 luglio 2025)

CALCIOMERCAT ATALANTA, LOOKMAN VERSO L’ADDIO

Il calciomercato Atalanta si sta già portando avanti per sostituire Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano andrà via da Bergamo non appena verranno portati i 50 milioni più bonus, cifra che al momento l’Inter non ha ancora raggiunto.

I meneghini si sono spinti fino a 40 milioni, ma con la cessione di Stankovic al Club Brugge a 10 tutto potrebbe cambiare. Infatti i soldi ricavati dall’addio del figlio di Dejan andranno dritti per finanziare l’acquisto di Lookman.

Si è parlato molto di chi sostituirà Lookman poiché la squadra di Juric non può presentarsi al campionato di Serie A senza un sostituto del proprio giocatore più rappresentativo: era stato fatto il nome di Ndoye, ma il Napoli e soprattuto il Nottingham fanno le cose sul serio.

CALCIOMERCATO ATALANTA, IL PIANO PER CHIESA

Ecco dunque che il calciomercato Atalanta ha messo gli occhi su Federico Chiesa. Come raccontato da Sportitalia, l’esterno offensivo è in uscita dal Liverpool dove ha trovato pochissimo spazio complice la grande concorrenza.

L’idea del club bergamasco, che ha già avuto contatti con il Liverpool, è quello di acquistare il giocatore a titolo definitivo per 12 milioni di euro. Per quanto riguarda invece l’ingaggio verrà equamente diviso con il Liverpool.

I Reds si sono detti disposti a fare questa operazione, anche perché ormai lo spazio a disposizione per Chiesa è sempre minore e lo stesso Arne Slot, allenatore del Liverpool, non sembra voler più puntare sull’ex Fiorentina e Juventus.