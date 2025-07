Calciomercato Atalanta news: piace Maxi Araujo come nuovo titolare della fascia sinistra. Federico Chiesa può essere il sostituto di Lookman

Calciomercato Atalanta News: Federico Chiesa un giocatore da rilanciare

Nonostante la trattativa sembrerebbe essere difficile, il calciomercato Atalanta potrebbe completare una seconda grande cessione dopo quella di Retegui che porterebbe nelle casse del club altri 50 milioni da reinvestire nel mercato e completando l’ennesima plusvalenza dell’era Percassi.

Nel caso di questa cessione la dirigenza della Dea dovrà andare ad operare su un doppio colpo nel reparto offensivo oltre che un giocatore su una delle due fasce, in base al futuro che si deciderà per Zappacosta, e un colpo in difesa dove si deve tornare ad un numero di giocatori accettabile.

Chi potrebbe partire è Ademola Lookman che piace molto ad Inter e Napoli e che ha espresso la volontà di lasciare Bergamo per fare un salto di qualità, in caso di sua cessione l’Atalanta andrebbe a cercare un giocatore dalle simili caratteristiche, ovvero un esterno che possa essere schierato anche come seconda punta o alle spalle dell’attaccante centrale.

Una delle possibilità è quella di sfruttare una grande opportunità di mercato, ovvero quella di Federico Chiesa che è in uscita dal Liverpool dopo un anno pieno di difficoltà nel quale ha collezionato solamente 14 presenze in tutte le competizioni.

Calciomercato Atalanta News: Maxi Araujo altro nome sull’esterno

Per quanto riguarda le fasce invece gli obiettivi del calciomercato Atalanta sembrerebbero identificare una precisa strategia, ovvero quella di utilizzare Zappacosta come un sostituto di Bellanova e non più come titolare sulla fascia sinistra dove quindi servirà intervenire sul mercato.

Uno degli obiettivi bergamaschi è Maxi Araujo, esterno sinistro uruguaiano di venticinque anni che gioca per lo Sporting Lisbona con cui tra campionato e Champions League è sceso in campo in 38 partite realizzando 4 gol e 7 assist, e il cui prezzo dovrebbe essere vicino ai 25 milioni.

Per il reparto difensivo invece si cercherà di acquistare un ultimo giocatore ma non prima di essere riusciti a portare a termine la cessione in prestito Bonfanti e quella a titolo definitivo o temporanea di Godfrey che anche con Juric non dovrebbe avere molto spazio, l’infortunio di Kolasinac poi mette in difficoltà la squadra che quindi ha deciso di puntare su un profilo importante.

Il prescelto potrebbe essere Oumar Solet, venticinquenne francese dell’Udinese arrivato in Friuli da svincolato dal Red Bull Salisburgo, la richiesta della famiglia Pozzo è di 25 milioni che l’Atalanta potrebbe decidere di assecondare.