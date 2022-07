CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Ci siamo per Pinamonti ma la Juventus punta Luis Muriel

Calciomercato Atalanta news, Pinamonti è vicinissimo ai bergamaschi

L’Atalanta prosegue la preparazione in vista degli impegni ufficiali e nel frattempo i dirigenti continuano a lavorare sul calciomercato estivo per consegnare a mister Gian Piero Gasperini dei rinforzi utili per affrontare al meglio la stagione che sta per cominciare. Nello specifico, in attacco i bergamaschi vorrebbero aggiudicarsi un nuovo centravanti ed il profilo seguito con maggior insistenza da ormai diverse settimane è quello di Andrea Pinamonti dell’Inter.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Bologna su Lammers, Zapata: "Lavoro darà i suoi frutti"

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i milanesi continuano a non voler abbassare la richiesta di 20 milioni di euro per il cartellino del calciatore oltre a voler inserire una clausola di riacquisto nell’operazione. La società di Zhang è infatti consapevole che altre squadre, come la Salernitana ed il Monza, sarebbero in grado di soddisfare la cifra richiesta mentre la Dea, che vorrebbe aggiudicarselo senza rischiare di perderlo, non vorrebbe spendere più di 15 milioni di euro.

DIRETTA/ Newcastle Atalanta (risultato finale 1-0) video tv: Wood piega la Dea!

Calciomercato Atalanta news, la Juventus vorrebbe Luis Muriel

Sempre rimanendo nell’ambito del reparto avanzato l’Atalanta potrebbe perdere un calciatore importante in questa finestra estiva di calciomercato. Stando alle indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, la Juventus starebbe facendo più di un pensiero su Luis Muriel visti i problemi per riavere Alvaro Morata dall’Atletico Madrid. La valutazione dei bergamaschi sarebbe non inferiore ai 15 milioni di euro per quello che potrebbe diventare il vice-Vlahovic nella prossima annata calcistica.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Lookman e Pinamonti per l'attacco di mister Gasperini

© RIPRODUZIONE RISERVATA