CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, LE ALTERNATIVE A GASPERINI: PIOLI STACCA TUTTI?

Sarà un calciomercato Atalanta delicatissimo. D’altronde l’addio di Gasperini, ormai confermato prima dalla lettera d’addio dello stesso tecnico e poi dal comunicato ufficiale della società che ringrazia Gasp per l’impegno profuso in questi nove anni.

Quando si cambia guida tecnica dopo quasi un decennio è normale trovarsi un po’ spiazzati, anche se l’addio di Gian Piero era nell’aria già da tempo. Questa volta è pressoché ufficiale dunque la società dovrà agire tempestivamente.

Chi sostituirà Gasperini? A questa domanda ora non c’è una risposta chiara se non qualche nome in lista. Raffaele Palladino, dimesso dalla Fiorentina, è più di un’idea così come lo sono anche Thiago Motta e Francesco Farioli.

Ma nelle ultime ore, in modo clamoroso e inaspettato, è passato in vantaggio a sorpresa l’ex Milan Stefano Pioli che pare possa accordarsi con Percassi entro mercoledì. L’Atalanta vuole un profilo esperto e vincente per non ridimensionare il progetto degli ultimi 9 anni con Gasp.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, RIVOLUZIONE IN PORTA

Il calciomercato Atalanta dovrà fare i conti però anche con il campo. Uno dei big dovrà necessariamente essere sacrificato e se fino a poco fa i nomi sulla graticola erano Ederson e Lookman, ora salgono le quotazioni su Carnesecchi.

Il centrocampista brasiliano è parecchio ambito, sopratutto dal Manchester United, ma perderlo vorrebbe dire dare via il cuore del centrocampo orobici. Per Lookman il problema era il rapporto con Gasperini, situazione che però ormai non è più da considerare.

Allora ecco che potrebbe esserci il sacrificio di Carnesecchi. Il portiere è tra i migliori del campionato ed è richiesto da parecchie squadre. In caso, l’Atalanta ripiegherebbe su Caprile, in uscita dal Napoli dopo il prestito positivo al Cagliari, con Musso riserva di rientro dall’Atletico Madrid.