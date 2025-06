Calciomercato Atalanta News: il difensore ex Juventus piace molto a Juric. La doppia cessione ai sardi fa guadagnare 16 milioni (25 giugno 2025)

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, 16 MILIONI INCASSATI

Il calciomercato Atalanta incassa 16 milioni con una doppia cessione al Cagliari. I sardi hanno attivato la clausola di riscatto sia per il centrocampista Adopo che per l’attaccante Piccoli, reduce dalla doppia cifra nell’ultimo campionato.

Se l’ex Torino dovrebbe rimanere nel club rossoblu, il centravanti potrebbe addirittura venir subito ceduto. Su di lui c’è ad esempio fortissima la Fiorentina, in attesa di capire il futuro di Moise Kean dopo le ultime insistenti sirene arabe.

Calciomercato Atalanta News/ Sulemana resta in attesa, Carnesecchi in Premier con Ederson? (25 giugno 2025)

Tornando all’Atalanta, il club bergamasco sta facendo un tentativo importante per De Winter. Portato in Italia dalla Juventus e cresciuto esponenzialmente al Genoa, è un obiettivo dei nerazzurri che però devono fronteggiare la richiesta da 25 milioni del Grifone.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, SULEMANA NUOVO LOOKMAN?

Il calciomercato Atalanta ha bisogno di risposte importanti. La prima sembra essere arrivata dall’Inghilterra con l’arrivo di Sulemana, esterno offensivo ex Nordsjelland reduce dalla retrocessione con il Southampton con Juric allenatore nell’ultima parte di campionato.

Calciomercato Atalanta News/ Lookman e Scamacca in uscita, Pasalic confermato (24 Giugno 2025)

Proprio l’attuale tecnico della Dea ha caldamente consigliato il profilo alla società, nella speranza possa rivelarsi un alto colpo alla Lookman ovvero un esterno con pochi gol in carriera ma grandi qualità, pronto ad esplodere a Bergamo.

Restano in standby tutti i discorsi relativi alle cessioni dei big. Lo stesso Lookman rappresenta la situazione più tranquilla dopo che il Napoli ha mollato la presa per la cifra richiesta troppo alto. Da capire poi il da farsi con Ederson e Retegui, seguiti in Italia e non solo.