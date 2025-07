Nico Gonzalez e Diego Moreira sono i colpi che il calciomercato Atalanta cercherà di concludere con il budget della cessione di Retegui

Calciomercato Atalanta News: Diego Moreira il nuovo titolare sulla fascia sinistra

La dirigenza della Dea sta portando avanti la sua solita strategia che da anni permette alla squadra neroblu di rimanere ai livelli delle competizioni europee e di poter competere con le big d’Italia non solo in campionato ma anche e soprattutto nelle sessioni di trasferimenti dove ha un grosso potere economico.

La cessione di Retegui è solo l’ultima delle grandi operazioni che ogni anno conclude il calciomercato Atalanta e quest’anno permetterà anche ai bergamaschi di muoversi in maniera aggressiva in entrata portando nella rosa diversi giocatori che dovrebbero aiutare a migliorare ancora.

Uno di questi potrebbe essere l’esterno belga classe 2004 dello Strasburgo Diego Moreira che quest’anno è stato trasformato da un attaccante esterno ad un giocatore capace di fare la doppia fase giocando su tutta la fascia sinistra nel 3-4-3 o 3-5-2 della squadra francese.

Il giocatore ha un costo intorno ai 25 milioni che l’Atalanta potrebbe spendere senza alcun problema, riuscendo così a sostituire Ruggeri e dando un po’ di riposo a Zappacosta ma bisogna prima vedere le intenzione del Chelsea che dopo averlo acquistato dal Benfica lo ha venduto ad un’altra squadra del BlueCo mantenendo una recompra.

Calciomercato Atalanta News: Nico Gonzalez operazione alla De Ketelaere

Il calciomercato Atalanta però in questo momento è alle prese con gli interessi di diversi club per Lookman che ha richiesto la cessione forte della promessa della scorsa estate ma che se non porterà un’offerta di almeno 50 milioni non lascerà Bergamo, qualsiasi sarà il futuro dell’attaccante la dirigenza cercherà di portare a casa un giocatore con simili caratteristiche che prenda il suo posto.

La scelta potrebbe essere ricaduta su Nico Gonzalez, ventisettenne argentino della Juventus che è in uscita per permettere l’acquisto di Sancho, i bianconeri chiedono 30 milioni e i neroblu potrebbero provare una nuova operazione per rivitalizzare un calciatore perso nell’ultimo anno.

Per quanto riguarda la posizione dell’attaccante prendono sempre più piede le quotazioni di vedere Gianluca Scamacca come titolare dell’Atalanta ma vista la sua condizione fisica ancora da valutare potrebbe essere acquistato una seconda linea di buon livello come Pinamonti e Krstovic per cui basterebbe un’offerta intorno ai 25 milioni.

Altra possibilità per il calciomercato Atalanta invece è quella di riportare in Italia Rasmus Hojlund, venduto due stagioni fa per quasi 80 milioni al Manchester United ma che con i red devils non è mai riuscito a mantenere il livello raggiunto a Bergamo, come molti giocatori della Dea prima di lui.