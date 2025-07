Calciomercato Atalanta News: la rottura del crociato del laterale olandese lascia spazio a tre possibili nuovi acquisti in casa orobica (27 luglio 2025)

CALCIOMERCATO ATALANTA, CHI AL POSTO DI BAKKER?

Il calciomercato Atalanta si è trovato con una brutta notizia da affrontare ovvero l’infortunio di Bakker. Come si legge dal comunicato ufficiale del club bergamasco, l’olandese ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Così facendo, l’Atalanta dovrà trovare un sostituto per non farsi trovare impreparata considerando anche gli impegni europei considerando che la Dea si è qualificata per la prossima Champions League grazie al terzo posto.

Il primo nome per sostituire il laterale è Diego Moreira, classe 2004 dello Strasburgo che ha una valutazione da 30 milioni di euro. Attualmente allo Strasburgo, il 20enne ha giocato anche con le maglie del Benfica e del Lione.

CALCIOMERCATO ATALANTA, LE DUE ALTERNATIVE

Il calciomercato Atalanta avrebbe però anche altre due alternative nel caso non riuscissero a chiudere il colpo Morieira ovvero Maxi Araujo, 25enne dello Sporting Lisbona, oppure il classe 2001 del Girona vale a dire Miguel Gutierrez.

Araujo è sbarcato per 13.6 milioni dal Toluca, squadra messicana, nel 2024 al club portoghese mettendosi alla prova con il calcio europeo. Il nazionale uruguaiano ha una valutazione vicino ai 20 milioni di euro, ma si sa che lo Sporting è bottega cara.

Per quanto riguarda Miguel Gutierrez, nativo di Pinto, ha disputato la bellezza di 112 partite con i biancorossi spagnoli, mettendo a referto 6 gol e 19 assist. In passato ha vestito la maglia del Real Madrid, giocando 10 partite in Prima Squadra e 47 tra Castilla e Under 19 in partite UEFA Youth. Anche per lui ci vorranno almeno 20 milioni.

