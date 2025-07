Il calciomercato Atalanta ha due nuovi obiettivi, El Hadji Malick Diouf per la fascia sinistra e Koni De Winter come nuovo difensore

Calciomercato Atalanta News: Koni De Winter completa la difesa

In questa prima parte di sessione dei trasferimenti il calciomercato Atalanta è sembrato un po’ bloccato con poche trattative avviate, soprattutto in entrata, e l’attesa di qualche offerta importante per i giocatori con la valutazione più alta della squadra, in particolare Lookmann, Ederson e Retegui. La squadra che ha a disposizione Ivan Juric è già così molto competitiva e non ha quindi troppa necessità di aggiungere giocatori con il rischio che vengano intaccate le gerarchie create in questi anni da Gasperini, gli acquisti quindi verranno fatti solo in caso qualcuno dei titolari dovesse essere ceduto.

Uno degli addii di quest’anno è stato quello di Rafael Toloi, difensore centrale e jolly di Gasperini oltre che capitano della Dea, che ora obbliga i Percassi ad intervenire sul mercato per aggiungere un giocatore nella sua posizione ristabilendo così il giusto numero di opzioni per il nuovo tecnico. La scelta della dirigenza bergamasca è ricaduta su un obiettivo di diversi top club italiani, Koni De Winter, il ventitreenne belga del Genoa infatti è cercato anche dal Napoli campione d’Italia e dall’Inter ma sarà ceduto alla prima squadra che farà un’offerta intorno ai 25/30 milioni di euro

Calciomercato Atalanta News: El Hadji Malik Diouf e le altre opzioni per la fascia sinistra

L’unica operazione in uscita che il calciomercato Atalanta ha concluso fino a questo momento è quella per la cessione di Matteo Ruggeri all’Atletico Madrid per una cifra intorno ai 25 milioni, l’esterno di ventidue anni la scorsa stagione non è stato sempre il titolare perché in diverse occasioni al suo posto è stato preferito Zappacosta. Con l’addio di Cuadrado però la fascia destra rimarrà scoperta ed ecco quindi che l’esterno ex Chelsea potrebbe tornare a fare il sostituto di Bellanova, sulla fascia sinistra servirebbe quindi un acquisto e l’idea principale della Dea è El Hadji Malik Diouf, terzino o esterno sinistro classe 2004 senegalese dello Slavia Praga.

Se invece la scelta del calciomercato Atalanta fosse quella di affidarsi ad un giocatore più esperto e che già conosce la Serie A il nome in pole position sarebbe quello di Filip Kostic che nel 3-4-2-1 di Igor Tudor potrebbe rientrare perfettamente ma che per l’ingaggio dovrebbe essere in uscita dalla Juventus. Il trentaduenne la scorsa stagione è stato in prestito al Fenerbahce di José Mourinho con il quale però non ha trovato molto spazio, collezionando solo 27 presenze nelle quali però è riuscito a realizzare 1 gol e 8 assist, il suo valore poi è di 5 milioni e la spesa limitata sarebbe apprezzata dai vertici della società.