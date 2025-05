CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, TRE NOMI PER IL DOPO GASP

Il calciomercato Atalanta è giustamente in standby. In casa nerazzurra la priorità è quella di capire il futuro di Gian Piero Gasperini, tecnico per nove anni in quel di Bergamo ma mai come in questi giorni appare lontano dalla Lombardia.

Il tecnico piemontese è ambito da Roma e Juventus, ma sono i capitolini ad essere in netto vantaggio. C’è già stato l’incontro tra Gasp e i Friedkin, proprietari dei giallorossi, e ieri è arrivato l’annuncio dell’accordo trovato sulla base di un contratto triennale.

I tifosi dell’Atalanta si sono trovati ieri sera in piazza Matteotti per cercare di convincere Gasperini a rimanere a Bergamo, consapevoli di quanto sia difficile ma speranzosi di far cambiare idea al proprio tecnico. “Gasperini e società: avanti insieme per far sognare questa città“, recita uno striscione a Zingonia.

Se però non dovesse avverarsi la speranza della maggior parte dei tifosi orobici, allora bisognerà necessariamente trovare una soluzione ovvero un sostituto. Tra i nomi sondati dalla società ci sono quelli di Stefano Pioli, Thiago Motta e Raffaele Palladino.

Il primo, capace di vincere il 19esimo Scudetto al Milan, è in rottura con l’attuale squadra vale a dire l’Al Nassr. L’italo-brasliano invece è stato esonerato a stagione in corso dalla Juventus mentre Palladino si è dimesso di recente dalla Fiorentina.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, ROMA SU PASALIC

L’unica vera e propria mossa del calciomercato Atalanta al momento si basa sul rinnovo di Mario Pasalic. Il centrocampista croato ha il contratto che scade a giugno 2025 dunque si può tranquillamente ingaggiare a parametro zero.

La squadra più interessata al nazionale croato nato a Mainz c’è la Roma, proprio in virtù dell’approdo di Gasperini sulla panchina giallorossa. Il Gasp è sempre stato un grande fan di Pasalic e dunque vorrebbe regalarlo alla sua Roma.

Per il resto c’è abbastanza silenzio circa i nuovi acquisti o cessioni della Dea. Come spiegato, il bivio di Gasperini porterà conseguenze importantissime in casa Atalanta e dunque tutto dipenderà da chi si siederà sulla panchina.