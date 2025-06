Calciomercato Atalanta news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Raspadori nell'affare Lookman? 20 giugno 2025

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, SULEMANA E RICCI A BERGAMO

Il calciomercato Atalanta è in via di sviluppo dopo l’arrivo di Ivan Juric come nuovo allenatore della prima squadra. L’addio di Gian Piero Gasperini, passato alla Roma, sta portando diversi cambiamenti non solo in panchina ma anche all’interno dell’organico dove non tutti potrebbero essere riconfermati, preferando anche magari vivere un’avventura altrove.

Un elemento che potrebbe presto salutare Bergamo è il brasiliano Ederson, centrocampista classe 1999 che piace molto in Arabia Saudita. L’Al-Hilal allenato dall’ex interista Simone Inzaghi sembra appunto continuare a puntare i riflettori sulla Serie A ed il mancato arrivo di Bruno Fernandes dal Manchester United potrebbero spingere il venticinquenne verso il campionato saudita.

Anche nell’ottica di sostituire Ederson, che piace pure all’Inter, la dirigenza atalantina vorrebbe accontentare mister Juric regalandogli Samuele Ricci del Torino. L’azzurro è maturato parecchio proprio sotto la guida dell’allenatore croato, pronto a riabbracciarlo anche in Lombardia. Sulle tracce di Ricci si registra tuttavia la presenza di altri importanti club come il Milan, che sta rifacendo tutto il centrocampo.

Un altro modo per soddisfare le richieste di Juric ed iniziare la nuova stagione di ottimo umore sarebbe quello di comprargli Kamaldeen Sulemana, conosciuto nel corso della sfortunata parentesi vissuta con il Southampton, retrocesso a fine anno. Il ventitreenne ghanese è un’ala sinistra naturale con ampi margini di miglioramento e si potrebbe chiudere intorno ai 15 milioni di euro se l’Atalanta deciderà davvero di accaparrarselo.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, IL PREZZO DI LOOKMAN

L’interesse per Sulemana si colloca inoltre pure nell’ottica di rimpiazzare un attaccante nel corso del calciomercato Atalanta di quest’estate. Da ormai diversi giorni si parla infatti del possibile addio a Bergamo di Ademola Lookman, seguito da diverse società, ma la richiesta da 60 milioni di euro per convincere i Percassi a lasciarlo partire ha frenato eventuali proposte interessanti.

I rumors rivelano che il club maggiormente propenso a mettere le mani sull’inglese sarebbe il Napoli, dove gode della grande stima del tecnico Antonio Conte. Pure la Juventus è però attenta all’evolversi della situazione ma i partenopei potrebbero anche decidere di inserire nell’affare pure il cartellino di Giacomo Raspadori per ridurre il prezzo. L’italiano sarà orientato ad accettare il trasferimento se gli saranno fornite certezze sul suo impiego in campo con regolarità poichè se dovesse salutare gli azzurri per giocare da subentato altrove allora resterebbe volentieri dove ha già vinto due Scudetti in tre anni.