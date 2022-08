CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ E’ fatta per Soppy dall’Udinese, Malinovskyi in partenza

Calciomercato Atalanta news, ecco Soppy in arrivo dall’Udinese

L’Atalanta continua a cercare nuovi innesti per l’organico a disposizione di mister Gian Piero Gasperini in questa finestra estiva di calciomercato. I nerazzurri stanno valutando vari profili per diverse zone del campo ma secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore la Dea sta per accogliere Brandon Soppy, ventenne francese proveniente dall’Udinese. Il terzino destro dovrebbe addirittura svolgere le visite mediche di rito con l’Atalanta tra oggi e domani.

Classe 2002, Soppy nella passata stagione è stato in grado di collezionare ben 30 presenze totali tra campionato e Coppa Italia. Per aggiudicarselo l’Atalanta verserà nelle casse dei bianconeri friulani 9 milioni di euro più uno di bonus. Per i bergamaschi di tratta di un acquisto importante visto che il giocatore viene ritenuto come uno dei talenti più promettenti del calcio francese nonostante domenica in campionato abbia commesso il fallo da rigore su Calabria che è valso il pareggio del Milan.

Calciomercato Atalanta news, Malinovskyi con Freuler al Nottingham Forest

Oltre ad eventuali nuovi rinforzi in entrata, in casa Atalanta si ragiona pure su qualche partenza per questo agosto di calciomercato estivo. Nello specifico, stando ai rumors Ruslan Malinovskyi sarebbe sempre più vicino all’addio ai nerazzurri con l’intenzione di voler trovare maggior spazio da titolare nel corso della stagione. Il russo è finito nel mirino degli inglesi del neo promosso Nottingham Forest, società che si è già aggiudicata pure Remo Freuler.

