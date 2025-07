Calciomercato Atalanta news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Krstovic e Ahanor nel mirino 26 luglio 2025

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, RIMPIAZZARE MITCHEL BAKKER

L’Atalanta sembra essere costretta a rivedere i propri piani se si parla di calciomercato, in particolare relativamente al reparto arretrato. La notizia del brutto infortunio rimediato in allenamento da Mitchel Bakker, ovvero la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, spinge i bergamaschi a trovarsi un nuovo tezino sinistro nell’immediato futuro.

L’olandese, che era finito in prestito al Lille nella passata stagione, sembrava potersi giocare le sue carte con l’addio di Gasperini e l’arrivo di Juric ma adesso rimarrà fermo in infermeria almeno fino all’inizio del prossimo anno solare. In trentacinque presenze con i transalpini, Bakker era riuscito anche a siglare ben quattro reti e tre assist fra Ligue 1 e Champions League. Troppo presto per pensare che il diciassettenne Honest Ahanor possa essere schierato da titolare nell’arco dell’intera annata calcistica.

Il terzino Miguel Gutierrez era già emerso nei giorni scorsi in orbita atalantina. Al fine di strapparlo al Girona servirà però versare nelle casse degli spagnoli almeno 20 milioni di euro così da coprire il costo del cartellino del ventitreenne originario di Madrid. Un prezzo simile potrebbe averlo anche Maxi Araujo, sotto contratto con lo Sporting di Lisbona.

Bisognerà invece intavolare delle trattative un po’ più complesse per arrivare a gente come Diego Moreira. Il ventenne è legato allo Strasburgo fino al 2029 e viene valutato non meno di 30 milioni di euro dai francesi che sono però anche strettamente legati al Chelsea. I Bluese potrebbero dunque non essere disposti a perdere il diritto di prelazione su questo talento.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, SOSTITUIRE MATEO RETEGUI

Non si è trattato di un infortunio invece il motivo per cui l’Atalanta sta cercando di accaparrarsi un nuovo centravanti in questa finestra di calciomercato. La Dea ha infatti ceduto all’Al-Qadisiya il bomber Mateo Retegui, capocannoniere dell’ultimo campionato di Serie A, oltre all’eventualità di perdere presto pure Ademola Lookman, molto vicino al trasferimento all’Inter. Un profilo ben abituato al nostro calcio è quello di Nikola Krstovic che lascerebbe il Lecce di fronte alla possibilità di giocare in una squadra che ha saputo conquistare la qualificazione alla Champions League.

Un altro nome che farebbe al caso dei lombardi è quello di Toluwalase Arokodare del Genk. Il nigeriano è in scadenza nel 2027 ed arriva da ben ventitre reti e sette assist collezionati nel 2024/2025 in quarantacinque presenze totali con i belgi. Un’altra opzione è rappresentata da Georges Mikautadze, che l’Olympique Lione cederebbe per 28 milioni di euro così da aiutarsi a sistemare i guai finanziari che sta vivendo.