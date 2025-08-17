Calciomercato Atalanta news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Il polacco lascia l'Inter 17 agosto 2025

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, KRSTOVIC COME NUOVO CENTRAVANTI

Il calciomercato dell’Atalanta è ben lontano dall’essere concluso nonostante gli impegni ufficiali siano ormai alle porte. I nerazzurri hanno bisogno di sistemare l’organico del tecnico Ivan Juric, anche lui arrivato a inizio estate, per poter cercare di ripetere gli ottimi risultati ottenuti nelle ultime stagioni e puntare quindi ad un posto valido per l’accesso alla Champions League.

Il tormentone relativo alla partenza di Ademola Lookman, che si sta allenando in solitaria in Portogallo dopo il suo mancato passaggio all’Inter, continua a tenere banco per la Dea che lavora anche all’acquisto di un nuovo centravanti. La cessione di Mateo Retegui ai sauditi dell’Al-Qadisiya ha infatti lasciato un vuoto importante nella rosa atalantina.

Il ritorno dal lungo stop per infortunio di Gianluca Scamacca potrebbe appunto non essere sufficiente per colmare l’addio del centravanti della Nazionale italiana, eletto capocannoniere della scorsa Serie A. La Dea si è dunque guardata intorno andando a caccia di calciatori utili alla causa ed ha individuato in Rodrigo Muniz del Fulham il rinforzo adatto per l’attacco.

La richiesta da 50 milioni di euro dei londinesi sta però frenando l’operazione, senza dimenticare che lo stesso Muniz si è già dimostrato decisivo per i suoi firmando il pari in extremis contro il Brighton. Tutto ciò starebbe spingendo l’Atalanta a concentrare i propri sforzi nell’aggiudicarsi Nikola Krstovic dal Lecce. Il montenegrino piace pure alla Roma ed al Milan ma i bergamaschi dovrebbero avere le carte giuste per convincerlo a vestire la loro maglia.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, ARRIVA ZALEWSKI DALL’INTER

L’Atalanta ha affrontato ieri sera la Juventus tra le mura amiche subendo un KO in amichevole ma il calciomercato potrebbe ancora aiutare i lombardi prima dell’inizio ufficiale della stagione. Proprio con lo scopo di migliorarsi al più presto possibile la dirigenza della Dea avrebbe raggiunto in tempi record l’intesa con l’Inter per l’acquisto di Nicola Zalewski, arrivato a Milano soltanto all’inizio dell’anno solare.

Secondo le indiscrezioni dell’esperto giornalista Fabrizio Romano pubblicate su X, i bergamaschi starebbero per versare 17 milioni di euro nelle casse interiste ed il calciatore dovrebbe sostenere le visite mediche di rito già nella giornata di domani, lunedì 18 agosto. I milanesi registrano in questo modo una plusvalenza dal valore di più di dieci milioni di euro considerando che avevano riscattato l’italopolacco a giugno dalla Roma per “soli” 6,5 milioni.