CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, SCALVINI PIACE IN ITALIA E ALL’ESTERO

Il calciomercato Atalanta, anche in questa finestra di trattative, deve fare i conti con l’interesse delle altre società nei confronti dei suoi campioni. Se da un lato Ederson rimane un obiettivo dell’Inter e per alcuni club dell’Arabia Saudita, dall’altro i bergamaschi rischiano di perdere un altro elemento cresciuto nel proprio settore giovanile e che ha addirittura conquistato la Nazionale maggiore attraverso le prestazioni offerte in campo.

Calciomercato Atalanta News/ Mikautadze, Dea al lavoro per la punta. Retroscena su Retegui

Stiamo ovviamente parlando di Giorgio Scalvini, difensore centrale sotto contratto fino al 30 giugno del 2028 reduce da una stagione decisamente travagliata. Il ventunenne ha infatti collezionato appena otto presenze totali nel 2024/2025 a causa di due gravi infortuni, prima la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e poi un problema serio alla spalla sinistra, che lo hanno tenuto a lungo lontano dal terreno di gioco.

Calciomercato Atalanta News/ Si guarda in Premier per il post Retegui, altri big pronti a partire...

Adesso però Scalvini è pronto a ricominciare e ci sono almeno due club che vorrebbero aggiudicarselo, a cominciare dal Milan. Il tecnico Massimiliano Allegri avrebbe fatto nei giorni scorsi al direttore sportivo Tare il nome del classe 2003 ma non sarà certo facile strapparlo all’Atalanta, dove i dirigenti non hanno intenzione di scendere rispetto alla richiesta di 50 milioni di euro.

In Serie A potrebbe scattare un duello di mercato con i Campioni d’Italia del Napoli, visto l’interesse espresso nei suoi confronti anche da mister Conte. Tuttavia, di recente si segnala l’interesse manifestato persino da squadre che militano in Premier League e nello specifico il Newcastle United sarebbe pronto a sborsare la cifra richiesta senza troppo affanno.

Calciomercato Atalanta News/ Ufficiale cessione di Retegui, ora Mikautadze, Lucca o Ferguson (10 luglio 2025)

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, DAL MILAN ARRIVA SPORTIELLO

Nel frattempo il calciomercato Atalanta sta per arricchirsi con un nuovo portiere. La Dea è infatti pronta a riabbracciare Marco Sportiello, il quale sta per tornare a Zingonia per vivere la sua quarta esperienza in carriera con questa maglia. L’estremo difensore del Milan ha infatti militato nel settore giovanile atalantino per poi giocare in prima squadra sia dal 2013 al 2017 che dal 2019 al 2023, proprio prima di accasarsi nel capoluogo lombardo.

Tramite questa operazione il Milan spera forse di consolidare i buoni rapporti di calciomercato con l’Atalanta già presenti con i dirigenti del club bergamasco che dal canto loro stanno per ultimare un affare funzionale pure alle liste da completare per le varie competizioni da disputare nella prossima stagione, in particolare la UEFA Champions League. L’ingresso in rosa di Sportiello garantisce infatti la possibilità di avere uno slot libero in più per un altro calciatore poiché il nome del trentatreenne di Desio potrà essere inserito nella lista degli elementi formati nel club.