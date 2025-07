Calciomercato Atalanta News. il club di Simone Inzaghi ha tentato il centrocampista del brasiliano, ma ad oggi sembra più vicino a rimanere (18 luglio 2025)

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, LOOKMAN “SEGUE” RETEGUI?

Il calciomercato Atalanta non vuole privarsi di tutti i big. La partenza di Retegui è stata pressoché obbligata vista sia l’offerta per i bergamaschi di 70 milioni sia quella per l’attaccante della Nazionale, cifre difficilmente rifiutabili.

infatti l’ex Tigre e Genoa guadagnerà la bellezza di 20 milioni di euro a stagione per quattro anni con opzione per il quinto, arrivando potenzialmente a 100 milioni di euro. Dopo averne parlato con la famiglia, Retegui ha rifiutato il rinnovo con la Dea accettando la pista araba.

Un altro giocatore che rischia di seguire l’esempio di Retegui e abbandonare Bergamo è Ademola Lookman. Fin qui però l’offerta dell’Inter è di 40 milioni di euro mentre l’Atalanta ne chiede 50 più bonus, una trattativa che però può sbloccarsi.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, RESISTE EDERSON

Il calciomercato Atalanta però vuole blindare Ederson. Considerando l’addio già finalizzato di Retegui e quello molto probabile di Lookman, che sembra davvero essere l’obiettivo numero uno dell’Inter, il brasiliano dovrebbe restare.

L’Atalanta non vuole ritrovarsi senza tutti e tre i suoi calciatori principali, complice anche l’importanza a livello di progetto: dopo il regno di Gasperini, c’è bisogno di solidità per permettere a Juric di partire con il piede giusto.

Su Ederson ci hanno provato Juventus e Inter, ma l’offerta ha spaventato entrambe le società. Non si è tirata indietro invece la squadra di Simone Inzaghi ovvero l‘Al Hilal, ma per ora i bergamaschi sono riusciti a fare muro.