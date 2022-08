CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Fabian Rieder nel mirino con Vranckx al Milan

Calciomercato Atalanta news, le parole del tecnico Gian Piero Gasperini

Il calciomercato terminerà solamente fra qualche giorno ed a ricordarlo ci ha pensato pure il tecnico Gian Piero Gasperini al termine della sfida tra la sua Atalanta e l’Hellas Verona. L’allenatore ha parlato dei nuovi innesti spiegando: “Sono arrivati tre giocatori negli ultimi dieci giorni. Lookman aveva fatto bene negli spezzoni in cui era entrato, oggi forse era un po’ emozionato, ha perso molti palloni, e anche per quello non riuscivamo a ripartire nel primo tempo. Di Soppy sono contento: ha forza, energia, l’ho sacrificato quando ho dovuto cambiar modulo. Eravamo abituati all’Ederson pre-infortunio: non era nelle migliori condizioni, ma i 45′ di oggi gli daranno una mano in questo senso.”

Mister Gasperini ha inoltre aggiunto anche, come riporta Tuttomercatoweb.com: “Per noi è importante avere energia. Hojlund è un ragazzo molto giovane, che è stato seguito dai nostri scout, così come quelli di molte altre squadre. I giovani oggi hanno costi alti: non sono giocatori già fatti, ma sono prospetti sui quali lavorare. Sono i profili giusti che deve inseguire l’Atalanta, al netto dei costi che hanno. Non considero chiuso niente, si chiude il 31. Riferisco le mie speranze alla società, spero le riescano a concludere tutte.”

L’Atalanta continua a lavorare in questa sessione di calciomercato estivo al fine di potenziare l’organico. I nerazzurri vorrebbero aggiungere un elemento al centrocampo ed infatti nei giorni scorsi si sono mossi con il Wolfsburg per Aster Vranckx ma il belga sembra essere in queste ore vicino al trasferimento al Milan. I bergamaschi potrebbero dunque tornare sulle tracce di Fabian Rieder, già chiacchierato in orbita atalantina, dello Young Boys con cui ha un contratto valido fino al giugno del 2025. Ceduto Freuler al Nottingham Forest, potrebbe essere Rieder il tassello finale per la rosa di Gasperini.

