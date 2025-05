CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, GASP E PASALIC NELLA CAPITALE

Le indiscrezioni relative al possibile approdo del tecnico Gian Piero Gasperini stanno condizionando anche la situazione del calciomercato Atalanta. All’allenatore dei nerazzurri sarebbe stato offerto un contratto valido fino al giugno del 2028 con uno stipendio da 5 milioni di euro a stagione pur di convincerlo a sposare la causa della Roma, il club maggiormente interessato a tesserarlo al momento. I giallorossi sembravano più propensi verso Cesc Fabregas del Como, accostato pure all’Inter ma quasi certamente destinato a restare con i lariani, ed anche i nomi di Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri parevano delle opzioni plausibili per i capitolini.

I contatti avvenuti nella giornata di ieri sembrano in ogni caso aver avvicinato il Gasp alla Roma, con lo stesso allenatore che avrebbe comunicato ai dirigenti bergamaschi di non voler rinnovare il suo contratto. La proposta della Dea era di continuare insieme almeno fino al giugno del 2027, rendendo così decennale il rapporto tra le parti. In ogni caso Gasperini potrebbe non essere l’unico ad andare nella Capitale lasciando Bergamo visto che potrebbe seguirlo pure Mario Pasalic. Il centrocampista croato è in scadenza a fine giugno e può accasarsi altrove a parametro zero. Il trentenne nato in Germania non ha a sua volta rinnovato il contratto che lo lega all’Atalanta.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, ADDIO A TOLOI E CUADRADO

Il calciomercato Atalanta deve fare anche i conti con qualche contratto in scadenza e nello specifico ci sono due calciatori che non dovrebbero continuare la loro avventura a Bergamo. Il primo è il capitano Rafael Toloi, il quale ha già da tempo comunicato alla società l’intenzione di tornare in Brasile come spiegato dallo stesso mister Gasperini in conferenza stampa. Campione d’Europa con l’Italia nel 2021, il difensore è deciso a vivere una nuova avventura nel Paese in cui è nato e nel quale ha mosso i primi passi in carriera dopo dieci anni in nerazzurro in cui ha collezionato 313 presenze e segnato quattordici reti.

Un altro che non sembra affatto propenso a rinnovare con la Dea, anche per volere della società stessa, è Juan Cuadrado. L’esterno colombiano ormia trentasettenne è stato fermato da un infortunio nella seconda parte della stagione ma questo non ha certo frenato il Cagliari dal mettere gli occhi su di lui. L’ex Inter e Juventus ha dunque ancora una possibilità di giocare in Serie A il prossimo anno. In stagione Cuadrado ha contribuito ai successi atalantini fornendo sette assist vincenti in trentadue apparizioni complessive.