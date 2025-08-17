Calciomercato Atalanta news: la Fiorentina ha detto no alla prima proposta degli orobici. Ora la priorità si è spostata verso il polacco (17 agosto 2025)

CALCIOMERCATO ATALANTA, GOSENS BIS? È COMPLICATO

Il calciomercato Atalanta ha fatto un tentativo per riportare Robin Gosens a Bergamo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i bergamaschi hanno offerto 12 milioni di euro alla Fiorentina che però ha rifiutato la prima proposta in quanto troppo bassa.

Con l’Atalanta, Gosens ha disputato ben 157 partite con 29 gol e 21 assist nel corso della sua avventura orobica dal 2017 al 2022 con Gian Piero Gasperini allenatore, che lo ha consacrato come uno dei migliori esterni d’Italia.

Da lì è arrivato il trasferimento all’Inter e successivamente l’avventura nella sua Germania all’Union Berlino. Nel 2024 è rientrato nel Belapese, vestendo la maglia della Fiorentina con cui ha messo a referto ben 8 gol e 10 assist in tutte le competizioni.

CALCIOMERCATO ATALANTA, ZALEWSKI È UNA PRIORITÀ

Il calciomercato Atalanta si è fatto avanti anche per Nikola Zalewski. L’esterno è il preferito di Ivan Juric, considerando anche la difficoltà nel chiudere l’operazione Gosens, e ci sarebbero già stati i primi contatti con l’Inter.

I nerazzurri lo avevano acquistato in prestito la scorsa stagione dalla Roma, riscattandolo a 6 milioni di euro a titolo definitivo. Il giocatore non ha ancora fatto presente se sarebbe interessato o meno al trasferimento, ma l’Atalanta ci sta provando.

Da sottolineare come l’eventuale affare per il polacco non è collegato all’operazione Lookman, anche se naturalmente i rapporti non sono più così amichevoli tra Inter e Atalanta. Insomma, staremo a vedere cosa accadrà.