CALCIOMERCATO ATALANTA, IDEA DAL GENOA

Il calciomercato Atalanta potrebbe fare un colpo a sorpresa che prende il nome di Albert Gudmundsson. La situazione dell’islandese è davvero molto particolare e vale la pena raccontarla nei minimi dettagli, partendo dalla Fiorentina.

I Viola hanno acquistato il giocatore nell’estate scorsa con la formula del prestito oneroso a 8 milioni con diritto di riscatto a 17 più ulteriori 3.5 di bonus per un’operazione complessiva che dunque toccava i 28.5 milioni.

Calciomercato Atalanta News/ Kosugi, idea giapponese per la fascia. Torna di moda un vecchio obiettivo!

A parole, almeno, dato che il famigerato riscatto non avverrà. Il giocatore foramene voluto da Raffaele Palladino non ha convinto affatto complici anche problemi extra campo e le dimissioni dell’ex Monza allontanano ancora di più il discorso.

Ora Gudmundsson farà il suo rientro al Genoa, ma solamente di passaggio: il Grifone dopo aver incassato 8 milioni per il prestito, cercherà ora di accontentarlo cedendolo a titolo definitivo e incassando una buona cifra dal suo addio.

Calciomercato Atalanta News/ Anjorin, concorrenza alla Juventus. Posch parte, Djimsiti-Milan? (7 giugno 2025)

L’Atalanta si è fatta avanti, provando a sondare il terreno per migliorare il proprio reparto offensivo con l’innesto di Albert. Staremo a vedere nelle prossime settimane se ci saranno sviluppi su questo possibile trasferimento.

CALCIOMERCATO ATALANTA, SE PARTE RETEGUI DENTRO CHOLITO

Il calciomercato Atalanta dovrà fare i conti anche con le possibili cessioni. Profili come Lookman, Ederson e Retegui sono molto seguiti e questo potrebbe scatenare un effetto dominio sul mercato in uscita dei bergamaschi.

La Dea, come ha sempre fatto in questi anni, deve farsi trovare pronta ed è per questo che in caso di addii ha già pronti i vari sostituti, come nel caso dell’attaccante se dovesse concretizzarsi l’addio di Retegui (piace alla Juventus).

Atalanta Calendario Serie A 2025-2026/ Sorteggio giornate e partite: big match, si chiude con la Fiorentina

L’Atalanta si è infatti palesata interessata per quanto concerne Giovanni Simeone, centravanti del Napoli. Il Cholito non ha trovato molto spazio come vice Lukaku questa stagione e il suo addio dopo il secondo Scudetto sotto l’ombra del Vesuvio è più che plausibile.