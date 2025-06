Il calciomercato Atalanta segue Albert Gudmundsson e Igor Paixao per sostituire i partenti in attacco. Davide Calabria arriva a parametro zero

Calciomercato Atalanta News: Albert Gudmundsson o Igor Paixao il nuovo attaccante neroblu

Con l’addio di Gian Piero Gasperini alcuni giocatori importanti della squadra bergamasca potrebbero lasciare, in quantità ancora maggiore rispetto a come ci aveva abituato nelle passate stagioni, non per questo però i Percassi accontenteranno i giocatori e le squadre avversarie ma stabiliranno una cifra sotto la quale il giocatore non partirà. Il primo indiziato a partire nel calciomercato Atalanta è Ademola Lookman che già nella passata stagione aveva trovato l’accordo con il PSG per partire salvo poi essere convinto a rimanere per una stagione in più, ma non più di quella.

Dove andrà il nigeriano non è ancora definito ma al suo posto la Dea starebbe valutando due profili molto diversi ma che potrebbero inserirsi alla perfezione nel 3-4-2-1 di Ivan Juric, il primo nome è quello di Albert Gudmundsson il cui riscatto da parte della Fiorentina non è ancora certo, i neroblu potrebbero quindi contattare direttamente il Genoa e cercare un accordo per l’acquisto. L’alternativa è un giocatore che Gasperini aveva esplicitamente richiesto prima di andarsene e che ora proverà a portare a Roma, Igor Paixao, esterno brasiliano del Feyenoord che si è messo in mostra soprattutto in Champions League.

Calciomercato Atalanta News: Davide Calabria colpo a costo zero

Il calciomercato Atalanta nel frattempo studia alcune mosse in entrata che potrebbero essere concluse, dopo il riscatto di Kossounou verrà acquistato un giocatore che potrà sostituire la partenza di Cuadrado che non ha rinnovato il suo contratto e ora è in cerca di una nuova squadra. Il giocatore che potrebbe essere inserito nella rosa è quello di Davide Calabria, l’ex capitano del Milan infatti è senza squadra dalla fine del suo contratto con il Bologna di soli 5 mesi e a parametro zero potrebbe arrivare per fare da sostituto a Bellanova che rimarrà il titolare.

L’altro giocatore che invece potrebbe andare via da Bergamo per una grossa cifra è Ederson, il centrocampista infatti piace a diversi club che però dovranno portare all’Atalanta un’offerta di almeno 60 milioni, tra quelli interessati ci sono il Manchester United, che però potrebbe aver ritrovare il miglior Casemiro e tirarsi fuori dalla corsa, l’Al Hilal di Inzaghi, ma il brasiliano preferirebbe rimanere in Europa, e la Juventus, che però farà fatica ad offrire la cifra. Al suo posto una delle possibilità è quella di acquistare Ivan Ilic del Torino e uomo fidato di Juric o Tino Anjorin che ha ben figurato in maglia Empoli.