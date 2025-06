CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, TRE BIG IN DUBBIO

Il calciomercato Atalanta è alla ricerca di migliorare la squadra a disposizione. L’arrivo di Ivan Juric dopo l’addio di Gian Piero Gasperini sarà senza dubbio un cambiamento incredibile e dunque sarà ancora più difficile sperimentare in estate.

Detto ciò, naturalmente andranno fatte delle modifiche alla rosa attuale, anche perché c’è da capire chi resterà e chi no. Retegui per esempio è richiestissimo, in particolare dalla Juventus che sta cercando attaccanti.

Il centrocampista Ederson invece piace parecchio in Arabia Saudita e non è da escludere che lo stesso brasiliano possa cedere alle vagonate di milioni saudite. Infine Lookman, da capire se vorrà o meno rimanere a Bergamo.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, PIACE ANCHE GUDMUNDSSON

Il calciomercato Atalanta guarda però anche in entrata con alcuni acquisti che andranno fatti per cercare di far rimanere il club bergamasco ad un livello alto nonostante le possibili cessioni. Per quello a centrocampo si pensa a Ricci.

Il calciatore del Torino, come dichiarato dal presidente granata Urbano Cairo, andrà sicuramente via e ora si è aperta la bagarre per assicurarselo con il Milan che sembrava in netto vantaggio, salvo poi raffreddarsi la pista.

Altro nome in orbita Atalanta è Gudmundsson: il calciatore reduce da un’annata alla Fiorentina non è stato riscattato nonostante il prestito oneroso di 8 milioni e dunque tornerà al Genoa, dove però non resterà a lungo.