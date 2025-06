Calciomercato Atalanta news, Juric vuole rinforzi per la difesa

Il calciomercato Atalanta dipenderà sicuramente dal cambio tecnico e il passaggio da Gasperini a Juric porta sicuramente a importanti novità in difesa. L’ex tecnico di Torino e Roma ha un atteggiamento più difensivo rispetto al suo predecessore e la società vuole accontentare in tutto e per tutto le richieste del proprio tecnico.

Da un lato c’è da valutare la situazione di Giorgio Scalvini, centrale nerazzurro che da tempo fa parlare per le sue qualità. Il giocatore è reduce da un grave infortunio ma come riporta Sky è il primo nome per la difesa del Napoli per la prossima stagione, un nome giovane e futuribile e l’Atalanta stavolta starebbe pensando davvero ad una possibile cessione.

L’Atalanta valuta Scalvini circa 40 milioni e il Napoli sarebbe pronto ad accontentare le richieste del club orobico e poi il club nerazzurro potrebbe partire sul mercato in entrata, e a quanto pare l’Atalanta potrebbe ostacolare e non poco le idee dell’Inter di Cristian Chivu e sarebbe pronta a sfidare i ‘cugini lombardi’ su più fronti.

Il calciomercato Atalanta è pronto ad entrare nel vivo anche in entrata e gli orobici sono sulle tracce di due promettenti difensori della serie A, Giovanni Leoni del Parma e De Winter del Genoa. Giovani e molto promettenti ed entrambi con grandi margini di miglioramento, cosi l’Atalanta vuole rinforzare il pacchetto difensivo.

Per Leoni occorrono circa 20 milioni di euro ma sarà difficile riuscire a superare la concorrenza dell’Inter e una situazione complicata anche per De Winter, giocatore che il Genoa valuta 25 milioni di euro e che piace all’Inter ma anche ad alcuni club di Premier League e l’Atalanta vedrà quindi un’ampia concorrenza. La priorità è la difesa ma occhio ai movimenti negli altri reparti.

Il club nerazzurro ha Ederson e Lookman in uscita mentre potrebbe partire uno tra Retegui e Scamacca con il primo che piace molto alla Juventus e Scamacca è invece in orbita Roma. In entrata occhio sempre alla situazione di Samuele Ricci, nel mirino di Inter e Milan ma che sarebbe un’esplicita richiesta del nuovo tecnico Ivan Juric.