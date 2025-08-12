Calciomercato Atalanta News: il classe 2004 portoghese piace a parecchie squadre e il Famalicao è ben disposto a far partire un'asta (12 agosto 2025)

CALCIOMERCATO ATALANTA, MUNIZ AD UN PASSO

Il calciomercato Atalanta prova a beffare le concorrenti per Gustavo Sá. Si tratta di un trequartista portoghese, classe 2004 e in forza al Famalicao. I 4 gol e 8 assist in 33 gare l’anno scorso lo hanno consacrato come uno dei lusitani più promettenti.

Secondo L’Eco di Bergamo, la Dea lo avrebbe individuato come centrocampista offensivo alle spalle della punta (argomento a cui arriveremo più tardi). Su di lui però ci sono forti Fiorentina, Udinese e alcune società estere.

Abbiamo accennato all’attaccante e qui i dubbi si sono assottigliati dopo il viaggio a Londra. Infatti Muniz del Fulham rappresenta il piano A degli orobici che hanno strappato un accordo con la squadra di Premier League per poco meno di 40 milioni.

CALCIOMERCATO ATALANTA, IDEA MOREIRA

Il calciomercato Atalanta vuole rinforzare anche la corsia mancina e Diego Moreira rappresenta il rinforzo ideale per Ivan Juric. Anch’esso 2004 come Gustavo Sá, l’ex Lione è attualmente di proprietà dello Strasburgo.

Il Chelsea naturalmente osserva, essendo della stessa società dei francesi, ma ad oggi non vuole avanzare un’offerta, a differenza dell’Atalanta. La valutazione però non è bassa, dato che parliamo di 30 milioni di euro per il 21enne.

Nulla di nuovo sul fronte Lookman, se non il “rischio” che possa davvero restare a Bergamo nonostante un’intera estate da promesso sposo all’Inter. Infatti la Dea non ha voglia di accettare offerte inferiore ai 50 milioni mentre i meneghini hanno fatto sapere che non rilanceranno.