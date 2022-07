CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Il Newcastle ci riprova per Zapata, si pensa a Belotti

Calciomercato Atalanta news, il Newcastle torna su Duvan Zapata

L’Atalanta è al lavoro in cerca di rinforzi utili da consegnare all’allenatore Gian Piero Gasperini in vista della stagione che sta per cominciare in questa finestra di calciomercato estivo ma la Dea deve anche guardarsi le spalle dagli assalti degli altri club nei confronti dei suoi campioni. Così come era accaduto nel corso della sessione di gennaio, il Newcastle sembra essere tornato sulle tracce del colombiano Duvan Zapata, sotto contratto fino al giugno del 2024.

Dopo il corteggiamento iniziale dunque i bianconeri sarebbero pronti ad un nuovo tentativo per accaparrarsi l’attaccante valutato non meno di 40 milioni di euro dai vertici della società bergamasca, che avevano già respinto al mittente l’operazione da prestito oneroso a 5 milioni più 30 di riscatto in caso di salvezza poi effettivamente raggiunta dalle Gazze. Difficile che l’Atalanta voglia privarsi del classe 1991 ma intanto non mancano i nomi per tutelarsi in caso di partenza del calciatore.

Calciomercato Atalanta news, ipotesi Belotti oltre a Pinamonti

Detto di Zapata, l’Atalanta sembrava già interessata ad aggiungere un nuovo centravanti all’organico in queste settimane di calciomercato. Il nome più caldo in questo senso resta quello di Andrea Pinamonti dell’Inter, valutato 20 milioni di euro ma cercato con una certa insistenza pure dal Monza. Se però dovesse essere confermata anche la partenza di Zapata, i bergamaschi avranno bisogno di un altro elemento per il reparto avanzato e nelle ultime ore sono in rialzo le quotazioni dello svincolato Andrea Belotti: l’ex capitano del Torino è senza squadra dal primo di luglio ed il suo futuro rimane incerto dopo i rumors che lo volevano al Monaco.

