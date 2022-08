CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Ilicic e Miranchuk in stand by, Pinamonti rimane lontano

Calciomercato Atalanta news, la situazione di Ilicic e Miranchuk

In casa Atalanta il calciomercato estivo è tutt’altro che concluso sia in entrata che in uscita. I nerazzurri valutano diverse mosse soprattutto per quanto concerne il reparto avanzato a disposizione di mister Gian Piero Gasperini ricordando l’interesse del Newcastle e della Juventus nei confronti di Luis Muriel, valutato minimo 15 milioni di euro. La Dea sta per il momento invece trattenendo Aleksey Miranchuk, in procinto di passare al Torino fino ad una settimana fa.

Lo stesso tecnico atalantino avrebbe però posto un veto sul calciatore in attesa di capire se arriverà o meno anche Pinamonti dall’Inter o se appunto Muriel lascerà Bergamo. In sospeso rimane pure la situazione di Josip Ilicic: dopo i problemi riscontrati nella scorsa annata calcistica, l’Atalanta non è certa di poter puntare sullo sloveno per l’intera stagione che sta per cominciare e continua a ragionare sull’interesse espresso nei suoi confronti dal Bologna.

Calciomercato Atalanta news, Pinamonti è più vicino al Sassuolo

Come dicevamo, uno degli obiettivi per l’attacco dell’Atalanta in questi frenetici giorni di calciomercato è Andrea Pinamonti. Valutato 20 milioni di euro dall’Inter, club proprietario del cartellino e dove è tornato dopo il prestito dello scorso anno all’Empoli, Pinamonti piace però parecchio pure al Sassuolo che ha bisogno di sostituire Scamacca, passato al West Ham, e forse pure Giacomo Raspadori, vicinissimo al Napoli. Stando ai rumors i neroverdi sarebbero in vantaggio rispetto ai nerazzurri nella corsa al giocatore.

